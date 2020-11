La situazione epidemiologica Rezza: "Trend in aumento, ma la curva tende a stabilizzarsi" "Sono ore particolarmente frenetiche e intense. Gli effetti delle misure del Dpcm li avremo tra due, tre settimane". Le cosiddette Regioni 'allerta rossa' dell'emergenza Covid "sono ancora in via di valutazione"

Condividi

"Sono ore particolarmente frenetiche e intense, siamo riuniti in cabina di regia e stiamo ancora lavorando". Lo ha detto il Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, intervenendo al punto stampa al ministero sulla situazione epidemiologica."Il trend sembra mostrare una certa stabilizzazione, ma non sappiamo ancora se possiamo vedere gli effetti di alcuni provvedimenti presi, come il dpcm e alcune ordinanze regionali su uso continuativo delle mascherine di cui dovremmo iniziare a vedere effetti. Abbiamo avuto un forte aumento dei casi e adesso vediamo una stabilizzazione ma su livelli piuttosto elevati, ci auguriamo di vedere qualche segnale positivo" ha aggiunto Rezza."Sui 212mila tamponi eseguiti, abbiamo circa 30.500 test positivi mentre i decessi sono 352, ancora molti, stabili rispetto a ieri. Le oscillazioni quotidiane sono tuttavia previste, ma occorre vedere il trend: negli ultimi giorni c'è una relativa stabilizzazione, il tasso di positività rispetto al numero di tamponi effettuati è attorno al 10%, un dato quindi molto elevato e che non è buono"."Il numero dei ricoveri in terapia intensiva continua a crescere, ma non si registrano criticità, rispetto alla fase 1 è aumentata la capacità di ricoverare in intensiva. Oggi i ricoveri sono 67 in più. Non vediamo ancora gli effetti del Dpcm e delle misure in essi contenute, ci vorranno ancora due-tre settimane", ha poi aggiunto Rezza, spiegando che "la situazione, come è evidente, coinvolge tutti i Paesi attorno all'Italia, anche se gli altri Paesi europei sono più avanti di due settimane rispetto a noi. Rispetto a diversi mesi fa, facciamo molti, moltissimi tamponi: oggi 212mila prelievi per l'analisi dell'eventuale positività. La capacità di diagnostica è pertanto molto aumentata, per quanto in alcune aree del Paese possono esservi alcune criticità".Per quanto riguarda le regioni, spiega Rezza, "la Lombardia è ancora sui 7.000 contagi, Piemonte e Campania si attestano su un'incidenza alta; simile la situazione del Veneto, mentre per il Lazio c'è un leggero incremento dei casi, ma sta crescendo in modo graduale". Le altre Regioni, più piccole in termini di abitanti, registrano l'Umbria con 500mila abitanti e 500 casi, un aumento che preoccupa certamente. Chiaro che 30mila casi al giorno, come avviene in questi ultimi giorni, desta preoccupazione".Le cosiddette Regioni 'allerta rossa' dell'emergenza Covid "sono ancora in via di valutazione". "Per valutare quali Regioni necessitano di misure specifiche, guardiamo a diversi fattori, i parametri innanzitutto: l'Rt, in primis. Se aumenta l'Rt vuol dire che aumentano i casi: ci indica infatti quanti casi positivi avremo nei giorni che seguono, quante terapie intensive. Assieme alla complessità e completezza dei 21 indicatori, facciamo una valutazione su cosa serve dal punto di vista delle restrizioni"."Se basassimo tutto sull'Rt, o sull'incidenza dei casi per fa scattare un automatismo di chiusura o restrizione, rischieremmo di fare un errore grossolano, perché va valutata la capacità di risposta del sistema, la resilienza, e soprattutto quanto sono completi i dati dalle Regioni. Rispetto a come le Regioni potrebbero agire sulle misure più restrittive, in virtù del nuovo Dpcm, mi sembra che non vi siano ostacoli ad un irrigidimento delle misure da parte dei territori: se ci sono problemi in una determinata area, la Regione può procedere con l'applicazione di 'zona rossa' su base sub-regionale, sempre consultandosi con ministero della Salute".E' praticabile che anche all'interno di regioni verdi ci possano essere chiusure di alcune aree dove si possono sviluppare focolai importanti: lo ha spiegato il direttore Gianni Rezza. "Le regioni possono cogliere prima il rischio di alcune zone. L'applicazione di zone rosse in parti piccole del territorio regionale è un meccanismo del tutto praticabile. Non credo proprio che questo Dpcm impedisca di farlo, anzi"."Siamo di fronte a questa riemergenza epidemica, del resto attesa, dopo la relativa pausa estiva" che aveva seguito "gli effetti del lockdown" con "una diminuzione della circolazione virale". "Il periodo estivo in genere è caratterizzato da una riduzione della circolazione virale per le malattie respiratorie, ma questo è un virus nuovo che non prende molte pause, nemmeno nelle pause neanche d'estate", ha sottolineato."Diminuire l'afflusso nei prontosoccorsi è in questo momento la priorità". "C'è uno sforzo della struttura commissariale di aumentare la dotazione di saturimetri, è stato fatto un accordo con i medici di medicina generale: diminuire l'afflusso nei pronto soccorso e il sovraccarico delle strutture ospedaliere è assolutamente una priorità in questo momento". "Bisogna ridurre il rischio maggiore di questa patologia - ha ribadito Rezza - cioé ingolfare le strutture ospedaliere, perché abbiamo visto che quando succede si creano problemi di assistenza anche per le persone affette da altre patologie".