'Ricoveri ben sotto soglia. Iniziata campagna antinfluenzale' Coronavirus, Rezza: lieve peggioramento, Rt poco sotto1. Vaccini proteggono Brusaferro: circolazione virus ricomincia a crescere

Tendenza a lieve peggioramento con incidenza introno a 46 casi per 100.000 abitanti e l'RT intorno a 0,96, poco al di sotto dell'unità, con un tasso di ospedalizzazione in area medica e in intensiva al 4,5 e al 3,7%,"con leggero aumento dell'occupazione in area medica ma ancora ben al di sotto della soglia critica. Quindi i vaccini stanno mostrando la loro straordinaria capacità nel proteggerci, soprattutto dalla malattia grave ma bisogna continuare a tenere comportamenti prudenti". "Essenziale ribadire che è iniziata la campagna vaccinale contro l'influenza". Così Gianni Rezza, dg Prevenzione alla Salute, sul monitoraggio.Anche in Italia, come in molti Paesi europei la circolazione del virus ha ripreso a crescere. Lo evidenzia il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, commentando i dati del monitoraggio settimanale sulla situazione epidemiologica nel paese. "La ricrescita delle curve - spiega - interessa quasi tutte le regioni e tocca tutte le fasce d'età". E "dopo settimane di decrescita" anche i casi pediatrici cominciano a crescere, in tutte le fasce di età, in particolare 6-11 anni". "Le proiezioni dell'Rt più avanti nel tempo mostrano come l'indice dovrebbe seguire quello delle ospedalizzazioni e quindi aumentare", sottolinea.