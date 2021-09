Operazione salvezza Ribery si presenta all'Arechi: "Sono venuto per dare una mano" e Salerno impazzisce Per tutti i tifosi salernitani Franck Ribery è già diventato FR7

Presentazione in grande stile per Franck Ribery. Alle 16 allo Stadio Arechi di Salerno, davanti a 13.000 spettatori entusiasti, il 38enne attaccante francese è stato accolto dal pubblico insieme agli altri giocatori della Salernitana."Buonasera a tutti, sono molto contento di essere con voi, con la mia nuova squadra e col nuovo allenatore. Abbiamo tutti un unico obiettivo, salvarci, e darò il massimo per tutti voi, per la società e per la squadra. Grazie a tutti", ha detto l'ex giocatore della Fiorentina.E l'Arechi è esploso in un boato.A Salerno è già Ribery-mania, con l'asso francese che ha attraversato il serpentone dello stadio per ultimo, addirittura dopo lo staff tecnico della prima squadra quando già i tifosi iniziavano a domandarsi che fine avesse fatto.Arrivato nella mattinata all'Aeroporto di Capodichino, Franck Ribery si è trasferito a Raito, dove già c'erano i primi tifosi granata ad attenderlo insieme con il generale Marchetti, amministratore unico della società granata. Poi, dopo aver atteso il via libera insieme con il direttore sportivo Angelo Fabiani, l'ingresso in campo con la casacca numero 7, per quello che è già diventato FR7 per tutti i salernitani.Sulle note di "Go West" dei Pet Shop Boys, canzone tanto cara ai tifosi granata perché colonna sonora della cavalcata verso la serie B della prima Rossiband nella stagione 93/94, Ribery ha fatto il suo ingresso trionfale."Qui c'è una passione incredibile che si vive veramente, per questo sono venuto qui a Salerno. Sono venuto per dare una mano ala squadra, dare la mia esperienza e il mio massimo, abbiamo un obiettivo importante. La serie A è difficile, con il collettivo possiamo salvarci. Vivo per il calcio, se era per i soldi non ero qui".Così Franck Ribery nel corso della conferenza stampa di presentazione. "Spero di essere in campo il prima possibile. Ho parlato con il preparatore atletico e l'allenatore per la seduta dei prossimi giorni. Mi sento ancora molto bene, ho ancora tanto da dimostrare. L'esempio con l'arrivo di Maradona a Napoli? Io sono venuto qui per fare il mio lavoro e il mio massimo perché è nella mia mentalità fare tutto per la mia squadra e i miei tifosi", ha aggiunto.