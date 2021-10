Superato con 15 anni d'anticipo il target UE ​Riciclo carta, Italia virtuosa supera target UE Durante i lockdown i 600 impianti di riciclo italiani hanno prodotto 6,8 milioni di tonnellate di carta da macero. Un aumento del 3,2% rispetto al 2019





L'Unione Europea ha stabilito che ogni paese membro debba raggiungere l'87,3% di riciclo degli imballaggi (carta e cartone) questo entro il 2030, L'Italia l'anno scorso ha fatto un balzo virtuoso arrivando all'85%, quasi vicino al target fissato dalla UE, ma con 15 anni di anticipo. I dati dalla relazione annuale dell'Unione nazionale delle imprese di recupero e riciclo maceri (l'Unirima).Nei mesi di chiusura a causa del Coronavirus, una diminuzione - così nella relazione - della carta usata per il settore dell'editoria, un aumento invece, del cartone specie quello ondulato usando in prevalenza per le spedizioni dell'e-commerce, che durante il Covid hanno avuto una espansione verticale.