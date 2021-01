Area deposito da 150 ettari, 78 mila mc di rifiuti Rifiuti nucleari, il governo individua aree idonee in 7 regioni: rivolta di governatori e sindaci Il 30 dicembre la Sogin, la società pubblica di gestione del nucleare, ha ricevuto il nullaosta e nella notte tra il 4 e il 5 gennaio ha pubblicato sul suo sito web la documentazione completa, il progetto e la carta nazionale delle aree più idonee su 67 selezionate

E' arrivato il via libera, con il nulla osta del ministero dello Sviluppo e del ministero dell'Ambiente, alla Sogin per la pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi), del progetto preliminare e dei documenti correlati. Con questo passo, atteso da anni, si va verso il deposito dei rifiuti radioattivi, che permetterà di conservare in via definitiva i rifiuti radioattivi italiani di bassa e media attività (quelli, ad esempio, ospedalieri). La Sogin è la società statale responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

La rivolta dei governatori e dei sindaci

Regioni contro governo, sindaci contro il governo, opposizione contro il governo, ma anche ministri contro lo stesso governo a cui appartengono: la sindrome del Nimby (Not In My Backyard, Non nel mio cortile) esplode nella politica italiana ai livelli più alti, e innesca una nuova rivolta di sette regioni contro Roma, che individua nei loro territori le "aree potenzialmente idonee" (qui la mappa) a ospitare i rifiuti radioattivi. Non è bastata l'assicurazione di una procedura partecipata, che darà il via al deposito solo tra sei mesi, a placare l'ira delle Regioni, la cui rivolta è cominciata appena la Sogin, la Società che si occupa dei rifiuti radioattivi, ha pubblicato la Carta delle 67 aree (qui la documentazione completa).

"Abbiamo appreso oggi dell'inclusione di alcuni comuni pugliesi e lucani tra i siti nazionali in cui stoccare residui radioattivi. La nostra contrarietà a questa opzione è ferma e netta. Il nostro modello di sviluppo è improntato sulla tutela dell'ambiente e della salute", ha detto il presidente della Puglia, Michele Emiliano, rilanciando l'irritazione del collega Christian Solinas: "Indicare 14 siti in Sardegna - afferma il presidente della Regione Sardegna - rappresenta l'ennesimo atto di arroganza e prevaricazione di uno Stato e di un Governo che non hanno alcun rispetto per l'Isola e per la volontà chiaramente espressa dal popolo sardo, in maniera definitiva ed irrevocabile, con un Referendum e una legge regionale".

Dall'altra grande isola del Paese giunge la protesta del governo Musumeci, disponibile, però, al confronto: "La Sicilia rispetto a un tema così delicato e complesso, come quello dello smaltimento dei rifiuti nucleari e, quindi, della tutela ambientale, non può accettare l'idea di scelte calate dall'alto. Riteniamo fondamentale, sul tema ambientale ancora più che su altri, un pieno confronto tra governo nazionale, governo Regionale e le comunità locali interessate", dice l'assessore regionale Territorio e Ambiente Toto Cordaro in merito all'individuazione di quattro aree potenzialmente idonee alla costruzione del deposito nucleare nazionale.

La Regione Toscana si schiera dalla parte dei sindaci della Val d'Orcia, della Val di Chiana e del Grossetano. "E' contraddittorio valorizzare scenari paesistici che come nel caso della Val d'Orcia diventano patrimoni mondiali dell'Unesco e prevedere poi depositi di scorie di materiale radioattivo nucleare, pur frutto di lavorazioni medicali" spiega il presidente della Toscana, Eugenio Giani. "Sono convinto che il Governo si ricrederà sull'utilità di scelta ipotizzata in aree dove la bellissima Trequanda ai confini della Val d'Orcia o l'affascinante Campagnatico immerso nei tratti più belli della Maremma costituiscono un valore ambientale unico al mondo".

Se, infine, è ovvia la bordata di chi incarna l'opposizione, come Matteo Salvini - "Ennesimo atto di arroganza, ennesima dimostrazione di incapacità, ennesima provocazione", dice il leader della Lega - colpisce quella di un ministro del governo, Roberto Speranza. "In merito alle indicazioni di carattere generale della carta dei siti potenziali per il deposito delle scorie radioattive, resa pubblica da Sogin - afferma il ministro della Salute spogliandosi degli abiti di titolare di un dicastero e indossando quelli di politico locale - appare del tutto evidente che le aree della Basilicata siano a più bassa idoneità e quindi da escludersi in vista della valutazione definitiva".

Costa: Cnapi attesa da anni, basta polemiche

"La Cnapi è un atto che il Paese aspettava da tempo. Da troppi anni i rifiuti radioattivi sono stipati in siti provvisori. Pensiamo a tac, risonanze magnetiche o medicina nucleare: rifiuti che vanno messi in sicurezza. Oggi parte uno storico percorso. Non è tempo di polemiche" ha scritto su Twitter il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, commentando la pubblicazione della Carta.

I criteri per scegliere i luoghi

Nel 2014 l’Ispra dettò i criteri di selezione: dovranno essere luoghi poco abitati, con una sismicità modesta, senza vulcani né rischi di frane e alluvioni. Non a quote troppo elevate (non oltre i 700 metri sul livello del mare), non su pendenze eccessive. Non troppo vicine al mare. Non molto vicine a autostrade e ferrovie, ma abbastanza vicine ad autostrade e ferrovie per poter essere raggiunte comodamente dai carichi di materiale da stoccarvi. Ma i comitati di opposizione avranno un’arma facilissima per dire no alla collocazione del deposito, ovunque sia: il criterio di approfondimento numero 11 afferma che per la scelta del luogo bisogna valutare con attenzione le zone con "produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico". Vale a dire: in Italia ovunque.

Il deposito nazionale e il Parco tecnologico saranno costruiti in un'area di circa 150 ettari, di cui 110 dedicati al deposito e 40 al Parco. Il deposito avrà "una struttura a matrioska"; all'interno ci saranno "90 costruzioni in calcestruzzo armato, dette celle", in cui "verranno collocati grandi contenitori in calcestruzzo speciale, i moduli, che racchiuderanno a loro volta i contenitori metallici con all'interno i rifiuti radioattivi già condizionati". In totale saranno "circa 78 mila metri cubi di rifiuti a bassa e media attività" a essere ospitati. Una volta riempite, le celle saranno ricoperte da una collina artificiale di materiali inerti e impermeabili, sulla quale crescerà l'erba.

L'impianto riceverà rifiuti per 40 anni. Dopo, li custodirà fino a che non saranno più radioattivi, per 300 anni.

In un'apposita area del deposito saranno stoccati anche 17.000 metri cubi di rifiuti a media e alta attività, quelli che rimangono radioattivi per migliaia di anni. Questi dovranno poi essere sistemati definitivamente in un deposito sotterraneo ancora da individuare, probabilmente a livello europeo.

L'impianto costerà 900 milioni di euro, finanziati con la quota delle bollette elettriche destinata allo smantellamento degli impianti nucleari. La stessa quota finanzierà la gestione dei rifiuti dalle centrali atomiche. Per gli altri rifiuti (come quelli medicali), pagherà chi li smaltirà lì.

"Si stima che la costruzione del Deposito - scrive Sogin -genererà oltre 4.000 posti di lavoro l'anno per 4 anni di cantiere. Durante la fase di esercizio, l'occupazione diretta è stimata mediamente in circa 700 addetti, fra interni ed esterni, con un indotto che può incrementare l'occupazione fino a circa 1.000 unità". Il decreto legislativo 31 del 2010 riconosce poi al territorio che ospiterà il Deposito un contributo economico da contrattare fra gli enti locali e la Sogin.