Lavoro Crisi azienda tessile Corneliani, Giorgetti: "Newco con Invitalia" In una nota del Mise si precisa che il tavolo voluto fortemente dal ministro si è concluso con un investimento di 17 milioni di euro

Una buona notizia sul fronte industriale. Risolta la crisi della storica azienda Corneliani di Mantova, che scongiura la chiusura di una azienda tessile che opera dal 1930. "Ora c'è un nuovo progetto industriale", ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti al termine del tavolo con sindacati, azienda, Regione Lombardia, Comune di Mantova, Invitalia, Fondo Investcorp, e soci di minoranza.Un risultato che, si legge nella nota del Mise, "arriva a soli 20 giorni dal primo tavolo voluto fortemente dal ministro" parla di un investimento di 17 milioni di euro in una newco nella quale partecipano Invitalia ed investitori stranieri".Un risultato per "ridare un futuro alle lavoratrici e ai lavoratori di Mantova", ha detto Giorgetti e che arriva "dopo 10 mesi di tensioni e attese. La proposta di accordo si è realizzata al Mise dopo l'insediamento di Giorgetti e il cambio di passo di alcuni investitori stranieri che fino a poco tempo prima erano pronti ad abbandonare", si legge ancora nella nota del discastero di via Molise.Dei 17 milioni previsti, 7 dovrebbero arrivare proprio da Investcorp, l'azionista di maggioranza della società, che avrebbe così modo di accedere al Fondo marchi storici creato dal Governo garantendo il concordato in continuità e scongiurando la liquidazione dell'azienda.L'operazione dovrà essere perfezionata entro il 13 aprile. Ora si dovrà lavorare al piano industriale e occupazionale da presentare ai sindacati. La prossima settimana è previsto un nuovo incontro.