In attesa del Consiglio dei ministri Dl Ristori, Gualtieri: "Primi contributi già erogati in tempi record" ''Sono stati disposti i bonifici in favore di più di 211 mila imprese, per un totale di oltre 964 milioni di euro'', previsti dal decreto legge ristori. Lo afferma il ministro dell'Economia e delle Finanze. Il governo punta al varo del decreto entro stasera o domani al massimo

"In un periodo di difficoltà e di giuste preoccupazioni, possiamo dare una notizia positiva: sono passati soli nove giorni dall'emanazione del primo Decreto Ristori, e l'Agenzia delle Entrate ha già emesso i primi mandati di pagamento per accreditare il contributo a fondo perduto agli operatori economici interessati dalle misure di contenimento della seconda ondata di Covid entrate in vigore il 26 ottobre. Sono stati disposti i bonifici in favore di più di 211 mila imprese, per un totale di oltre 964 milioni di euro".E' quanto afferma, in una nota, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. "Avevamo detto che saremmo stati in grado di far arrivare sui conti correnti i primi ristori per il 15 di novembre, in realtà essi arriveranno già lunedì e martedì prossimi", prosegue."L'amministrazione finanziaria è riuscita ad eseguire tutte le operazioni in automatico, così come previsto dal decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, senza richiedere alcun adempimento o domanda ai contribuenti coinvolti, che vedranno accreditarsi le somme maggiorate direttamente sul conto corrente indicato nella domanda relativa al primo contributo a fondo perduto, avanzata nella primavera scorsa" sottolinea il ministro."Credo che un riconoscimento vada dato a tutte le strutture dell'amministrazione finanziaria coinvolte, a cominciare dall'Agenzia delle Entrate, che sono state in grado di corrispondere alla giusta attesa di tanti cittadini, lavoratori e imprese colpiti dalle conseguenze di questa drammatica situazione. Adesso proseguiamo il lavoro per finalizzare nuovo decreto che approveremo in queste ore, e garantire con altrettanta rapidità gli ulteriori ristori agli esercizi commerciali e agli operatori economici interessati dalle nuove misure introdotte su base regionale e nazionale", aggiunge il ministro Gualtieri.Rinvio degli acconti di novembre "delle imposte sui redditi e dell'Irap" per tutte le partite Iva delle zone rosse che dovranno chiudere, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi". Lo prevede la bozza del decreto Ristori bis che dovrebbe arrivare in serata sul tavolo del Consiglio dei ministri. Con il provvedimento si elimina, per le categorie più colpite dalla stretta, il vincolo previsto dal decreto ristori che rinviava da novembre ad aprile gli acconti per i soggetti Isa e forfettari con perdite di almeno del 33%. La misura riguarderà tutte le attività che rientreranno nel nuovo elenco dei codici Ateco allegati al decreto e che operano nelle "aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto".Bonus babysitter da 1.000 euro e congedi retribuiti al 50% per i genitori che vivono nelle zone rosse "caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto" e "nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile".Per consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l’assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini Isee arrivano 5 milioni di euro per il fondo rifinanziamento Caf.Per fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di Iv gamma come frutta, verdura, ortaggi e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo, arriva un contributo di 20 milioni le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni. E’ quanto prevede una bozza ancora provvisoria del decreto Ristori bis. Il contributo è pari alla differenza tra l’ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l’ammontare del fatturato dello stesso periodo dell’anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.​Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari: lo si legge nella bozza del dl Ristori bis all'articolo 9. "Le domande di arruolamento possono essere presentate entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della relativa procedura da parte della Direzione generale del personale militare sul portale on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e sono definite entro i successivi 20 giorni", si legge.