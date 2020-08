La notte di Melania Dinasty Trump Seconda giornata della convention repubblicana come una saga famigliare del presidente. Parlano due figli e la moglie di Trump. Il discorso della First lady: "Non attacco i democratici per non dividere il Paese"

Naturalmente è stato presente anche Trump senior. Si è fatto riprendere alla casa Bianca per il giuramento di cinque nuovi cittadini americani.I figli si esibiscono in una scontata difesa del padre. Ad esempio il secondogenito Eric sostiene che: "Grazie a mio padre l'America è tornata un paese rispettabile. Le promesse fatte da mio padre sono state mantenute e Biden non conosce niente dei lavoratori e delle imprese americane". E la penultima nata Tiffany se la prende coi giornali che manipolano i fatti".Non c'è dubbio che l'intervento più atteso fosse quello della first lady. Un discorso lungo, di circa mezz'ora, in cui ha praticamente ripreso tutti i temi della campagna elettorale del marito, come è ovvio, ma senza mai caricarli del livore che questi giorni di convention partigiane ci hanno abituato ad ascoltare. la sua frase più notevole che l'ha distinta da tutti gli altri oratori è stata: "Non voglio occupare del tempo ad attaccare l'altra parte, perché questo modo di fare non fa altro che dividere il Paese, come abbiamo visto".Tra un famigliare di Trump e l'altro davanti alla telecamera si sono succeduti 'personaggi comparse' a rappresentare segmenti di elettorato repubblicano: dall'agricoltrice del mid west al pescatore di aragoste del maine, al poliziotto texano. Più politico l'intervento del segretario di stato. Mike Pompeo interviene da Gerusalemme, dove si trova in questi giorni, con un video registrato che non ha mancato di scatenare polemiche. la Cina è al primo posto: Trump ha "alzato il sipario sull'aggressione predatoria del partito comunista cinese". E poi ancora: "Il presidente ha ritenuto Pechino responsabile dell'insabbiamento sul coronavirus".