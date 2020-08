Morto fratello di Donald Trump

Condividi

È morto questa notte dopo essere stato ricoverato in ospedale a New York Robert Trump, fratello minore del presidente degli Stati Uniti. Aveva 71 anni. Il più giovane dei cinque fratelli Trump era un sostenitore del presidente e, a giugno, ha intentato una causa per conto della famiglia Trump per cercare, senza successo, di interrompere la pubblicazione di un libro molto critico della stessa nipote del presidente, Mary.Non è stato reso noto il motivo del ricovero, e sopratutto se si tratti di un caso di Covid, ma da Tempo Robert era molto malato. Nel mese di giugno ha dovuto trascorrere una settimana in terapia intensiva.Robert e Donald avevano personalità assai diverse. Donald Trump una volta ha descritto suo fratello minore come "molto più tranquillo e accomodante di me'' e "l'unico ragazzo nella mia vita che io abbia mai chiamato "tesoro". Robert Trump ha iniziato la sua carriera a Wall Street lavorando nel settore della finanza aziendale, ma in seguito è entrato nell'azienda di famiglia, gestendo partecipazioni immobiliari come alto dirigente della Trump Organization.