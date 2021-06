Tennis Roland Garros, Novak Djokovic vince la finale Battuto il greco in 5 set dopo oltre quattro ore di gioco

Inarrestabile Novak Djokovic che in rimonta ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas, vincendo il Roland Garros 2021.Novak Djokovic ha vinto il suo 19esimo titolo dello Slam in carriera superando nella finale del Roland Garros il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-7 2-6 6-3 6-2 6-4.Il match sulla terra rossa di Parigi è durato oltre 4 ore e ha visto il numero uno del mondo, 34 anni, entrare in difficoltà dopo il primo set perso al tie-break.Tsitsipas, 22 anni, che a seguito di questa finale salirà al numero 4 delle classifiche Atp, ha imposto un ritmo serrato alla partita giocando colpi molto profondi che gli hanno permesso di vincere agilmente il secondo set. Poi, però, è arrivata la rimonta del campione serbo che, oltre a commettere meno errori gratuiti, ha iniziato a rispondere con maggiore efficacia e a servire con crescente solidità.Con questa vittoria il serbo si porta a un solo successo negli Slam dal duo di coppia, Federer-Nadal, che guidano con 20 trionfi a testa. Continua, inoltre, il percorso da sogno nel 2021 visto che, nel mese di febbraio, Djokovic ha vinto anche gli Australian Open.