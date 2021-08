13 le tappe negli Usa Tournée Rolling Stones si farà: al via 26 il settembre I concerti andranno avanti anche senza Charlie Watts

Condividi

La tournée dei Rolling Stones in 13 stadi degli Usa andrà avanti senza Charlie Watts.Lo ha confermato il promoter del tour americano Concerts West.L'organizzatore ha confermato anche che a suonare la batteria fin dalla prima tappa il 26 settembre a St. Louis sarà Steve Jordan, un collaboratore di Keith Richards che già aveva accettato il posto quando, ai primi di agosto, Watts si era tirato indietro dalla tournée per sottoporsi a un non meglio precisato intervento chirurgico.