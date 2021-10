Conference League, Bodo Glimt-Roma 6-1. Europa League, Lazio-Olympique Marsiglia 0-0

Disastro Roma in Norvegia: i giallorossi escono dallo stadio del Bodo Glimt con un passivo di 6-1, in un match valido per la terza giornata di Conference League. Per il Bodo doppiette di Botheim (8' e 52') e Solbakken (71' e 80') e gol di Berg (20') e Pellegrino (78'). Il gol della bandiera dei giallorossi al 27' con Carles Perez.E' terminata 0-0 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Olympique Marsiglia, gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. I biancocelesti salgono così a 4 punti nel Gruppo E, mentre i francesi avanzano a 3.