L'evento si scolgerà dal 25 aprile al 25 ottobre Roma ha presentato la candidatura ufficiale a ospitare Expo 2030 Nel video di presentazione della candidatura della Capitale d'Italia, la voce di una ragazza racconta Roma

Condividi

Nel video di presentazione della candidatura della Capitale d'Italia, la voce di una ragazza racconta Roma: "Per quasi 3000 anni sono cresciuta oltre ogni aspettativa. Sono cambiata, mi sono rinnovata e ritrasformata. Ho affrontato il mondo, l'ho conquistato, mi sono piegata, ma sono sempre risorta. Sono aperta, inclusiva, dinamica e sostenibile. Mi sono reinventata molte, molte volte nel corso dei secoli. Il mio nome è Roma e sono pronta a nascere di nuovo". La ragazza guarda al futuro con un sorriso e chiude lo spot promozionale.Il ministro degli Esteri,, nel suo intervento di fronte all'Assemblea generale del Bureau International des Expositions (Bie), ha dichiarato: "A 15 anni da Expo Milano, il Governo italiano, in partnership con il Comune di Roma, i suoi cittadini, le autorità locali e il Paese nel suo insieme, presenta oggi la candidatura per ospitare l'Esposizione Mondiale del 2030 a Roma, la Città Eterna, dal 25 aprile al 25 ottobre. Le nostre città sono l'espressione dell'attività umana. Crescono e si sviluppano intorno alle necessità e alle aspirazioni dei loro abitanti, si trasformano grazie alle idee e alla creatività dei loro cittadini. Questo è il tema di Roma Expo 2030".A sostenere la candidatura, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri, il presidente del Comitato di Candidatura, Giampiero Massolo e il direttore generale del Comitato, Giuseppe Scognamiglio. La proposta è stata presentata oggi all'Assemblea Generale del Bureau International des Expositions (Bie). Il titolo con il quale la Capitale si propone come palcoscenico è "Persone e territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione"., che collega Europa, Africa e Medio Oriente, colloca Roma nel luogo perfetto per garantire il successo di Expo 2030 in termini di partecipazione, visitatori e visibilità", è il commento del ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha ribadito: "Sono fiducioso che sarà prestata un'attenzione particolare alla candidatura di Roma" all'Expo 2030, una "città che offre un insieme di qualità uniche e di risorse eccezionali".Il sindaco della Capitale,è convinto che la città ce la possa fare in quanto "luogo ideale per ospitare un'esposizione" sul tema della rigenerazione urbana e "fornire una cornice in cui diversi Paesi possono presentare le loro migliori pratiche e progetti". E per "convincere" il Bie dà ": innanzitutto Roma è una città unica che mostra la sua storia di migliaia di anni. A Roma si può osservare come si sono evoluti nei secoli i rapporti tra i popoli e i loro territori. Secondo: Roma è la città con la cintura verde più estesa al mondo, con migliaia di ettari di parchi pubblici e spazi verdi urbani e più terreni agricoli di qualsiasi altro comune europeo. Terzo: Roma è un bastione della cultura e della scienza" e continua "quarto: Roma è tradizionalmente una città aperta e inclusiva", e infine "il prossimoa Roma manderà un potente messaggio di inclusione, solidarietà e speranza. Sarà un passo molto importante per il rilancio della vocazione cosmopolita di Roma e la sua promozione del dialogo interculturale e interreligioso"."Questo evento - conclude Gualtieri - ci darà anche la possibilità di riqualificare le già consistenti strutture ricettive della città, così da poter accogliere decine di milioni di visitatori in un contesto sicuro e ospitale".