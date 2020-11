Incendio è stato domato, proseguono operazioni di verifica Roma. Fiamme in nuova sede clinica Paideia, operaio intossicato L'incendio ha coinvolto il piano interrato e il quarto piano dove si trovavano materiali plastici, guaine per la coibentazione e materiali di risulta

Fiamme nella nuova sede, ancora non aperta al pubblico, della clinica nuova Paideia, in via Fabbroni, nella zona del Fleming a Roma. Un'alta nuvola di fumo si è levata nel quartiere ed è visibile anche da Corso Francia. Sul posto i Vigili del fuoco.Le fiamme sono partite alle 11 circa all'interno del cantiere della Nuova Clinica Paideia. L'incendio ha coinvolto il piano interrato e il quarto piano dove si trovavano materiali plastici, guaine per la coibentazione e materiali di risulta. Le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco sono risultate alquanto problematiche per il denso fumo che si era sprigionato, costringendo quattro operai a rifugiarsi sul tetto. Sono stati tratti in salvo con l'autoscala e sono stati assicurati al 118. Uno di loro è rimasto intossicato. Sul posto anche il 113. L'incendio è stato domato e proseguono le operazioni di verifica.