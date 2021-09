ITALIA

2021/09/16 21:51

​Roma, incendio in un appartamento: morta una donna In via Gaio Melisso, in zona Tuscolana

Incendio in un appartamento a Roma: morta una donna. L'allarme è scattato alle 18.46, la sala operativa ha inviato alcune squadre con l'autoscala, il carro teli e l' autoprotettori. L'incendio era scoppiato in un appartamento al primo piano di un palazzo di sette in via Gaio Melisso, zona Tuscolana.



I vigili del fuoco intervenuti hanno impedito il propagarsi dell'incendio ma hanno trovato il corpo senza vita di una donna. Sul posto anche le forze dell'ordine ed il 118.

