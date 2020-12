Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso Roma. Marito e moglie trovati morti in casa, indagano i Carabinieri Secondo quanto si è appreso da fonti investigative, sui corpi non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza

Marito e moglie sono stati trovati morti ieri pomeriggio nella loro casa, in zona Cecchignola a Roma. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione Cecchignola e della compagnia Eur. A dare l'allarme un parente che non riusciva a rintracciarli da giorni. Secondo quanto si è appreso da fonti investigative, sui corpi non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Il marito, un 65enne, era un ex carabiniere in congedo."Moglie e marito morti nell'indifferenza. Dei vicini di casa, dei figli tolti dai servizi sociali: le due figlie (una appena nata, l'altra di 7 anni) dodici anni fa erano state allontanate per problemi ambientali. Una storia di abbandono che si intreccia anche con il giallo sulle cause del doppio decesso''. Lo rivela 'Leggo.it' che spiega come ''gli investigatori'' non escludano ''la pista dell'omicidio-suicidio''. I due sarebbero morti, secondo il medico legale, da almeno dieci giorni.