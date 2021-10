Il nuovo sindaco Roma, parla Gualtieri: "Sarò il sindaco di tutte le romane e i romani, ora rilanciare la città" "Inizia un lavoro straordinario per rilanciare Roma e farla crescere", dice il neoeletto sindaco della Capitale. Michetti: "Esito laconico, in bocca al lupo a Gualtieri"

Condividi

"Volevo ringraziare le romane ed i romani per questo risultato così significativo, sono onorato della fiducia che mi è stata accordata. Metterò tutto il mio impegno per onorarlo". Lo ha detto Roberto Gualtieri, parlando dal suo comitato elettorale, dopo la vittoria al ballottaggio contro il candidato del centrodestra, Enrico Michetti."Sarò il sindaco di tutti, delle romane, dei romani e di tutta la città. Inizia un lavoro straordinario per rilanciare Roma e per farla crescere, per farla diventare più inclusiva e per farla funzionare, per essere una città produttiva, una città della cultura, della scienza, dell'innovazione, vicina alle persone".Roberto Gualtieri ha ringraziato i suoi sfidanti nella sede del suo comitato elettorale: Enrico Michetti, Carlo Calenda e la sindaca di Roma, Virginia Raggi, "per l'impegno profuso in questi anni". Gualtieri ha ringraziato i volontari del suo comitato e ha parlato di "una bellissima campagna elettorale".Il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, ha parlato dalla sede del suo comitato elettorale."L'esito è laconico, un in bocca al lupo per Gualtieri". Così Enrico Michetti, candidato sindaco del centrodestra per Roma, commentando i risultati del ballottaggio. "Credo che abbiamo dato il massimo e a queste condizioni abbiamo fatto quello che potevamo"."Spero in futuro in un clima diverso di maggiore serenità e volto alla buona amministrazione, con al centro il programma per Roma e non vicende nazionali che possono influenzare il voto della comunità".