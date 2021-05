Mancava da casa dal 30 aprile scorso Roma: ritrovato a San Pietro 37enne scomparso da un mese in provincia di Perugia

Un 37enne, che era scomparso da circa un mese dalla provincia di Perugia, è stato ritrovato dalla polizia a Roma, nei pressi di piazza San Pietro.Del suo caso si è occupata anche la trasmissione 'Chi l'ha visto?'. Alcuni passanti hanno notato il 37enne e hanno avvisato la polizia. Sono stati avvisati i familiari.”Potrebbe essersi diretto verso l’Austria, o aver cercato di raggiungere la Toscana come ha già fatto in passato, ma è senza documenti e soldi e davvero non so più cosa pensare”, aveva detto proprio a "Chi l'ha visto?" la madre di Eugenio Maria Capoccia che dal 30 aprile scorso aveva fatto perdere le sue tracce dall’abitazione nella frazione Casacastalda di Valfabbrica.Non è stata la prima volta che l’uomo di 37 anni si è allontanato dall’abitazione nella quale vive con la madre, ma tutte le volte comunque vi ha fatto ritorno. Quando in passato si è allontanato ha utilizzato mezzi pubblici.La preoccupazione era forte anche perché non aveva con sé i farmaci dei quali necessita.