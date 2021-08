A Est della Capitale Roma, fermato a ingresso supermercato perché senza mascherina: torna e spara

E' stato fermato all'ingresso di un supermercato alla periferia Est di Roma perché senza mascherina e poi è tornato per sparare un colpo di pistola verso la guardia giurata che gli aveva negato l'accesso.È successo ieri sera attorno alle 20 in zona Finocchio davanti all'Eurospin del quartiere Casilino. Nessuno è rimasto ferito.Il proiettile non ha colpito la guardia giurata che si è riparata dietro a un vetro. L'uomo è poi fuggito in auto. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di zona, anche con l'aiuto delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.