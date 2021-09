Serie A Roma-Udinese 1-0, decide Abraham

Un gol di Abraham al 36', su assist di Calafiori, regala alla Roma la vittoria sull'Udinese, match giocato in casa allo stadio Olimpico a conclusione della quinta giornata di campionato.Al 90' Lorenzo Pellegrini, è stato espulso per doppia ammonizione; il capitano della Roma salterà così il derby di domenica con la Lazio.Con questo risultato i giallorossi salgono al quarto posto con 12 punti, mentre i friulani rimangono fermi a 7.Con tanta sofferenza e apprensione, dovute ad un calo fisico nel finale, la Roma riesce comunque a dimenticare la sconfitta di Verona. I giallorossi partono subito forte e in otto minuti colpiscono addirittura due legni, prima con Mkhitaryan che scheggia il palo alla destra di Silvestri, poi con Zaniolo che centra quello opposto nel tentativo di mettere dentro dopo la spiazzata di Cristante sul corner di Pellegrini. La squadra di Mourinho continua a fare la partita seppur perdendo un po' di ritmo, ma al 37' trova la fiammata per sbloccare: il merito è tutto di Calafiori, che si fa tutta la corsia mancina superando un paio di avversari e servendo ad Abraham un cioccolatino da spingere solo in rete per l'1-0. L'Udinese non ci sta e prova subito a reagire sfiorando il pareggio, evitato da un intervento provvidenziale di Mancini sul tap-in di Pussetto da due passi.Nella ripresa i giallorossi provano a tenere in mano il pallino del gioco, ma i friulani al 62' si rendono ancora pericolosi con Udogie, il cui diagonale mancino sibila vicino alla porta di Rui Patricio. Con il passare dei minuti la Roma sembra soffrire molto la stanchezza peccando di lucidità, non riuscendo più di fatto a salire e rendersi pericolosa dalle parti di Silvestri. Nel finale l'Udinese ci prova con tutte le ultime forze a disposizione, approfittando anche della superiorità numerica, ma non riesce nell'impresa di pareggiare i conti.