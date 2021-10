Treni bloccati Roma, uomo investito da metro in transito a fermata Giulio Agricola

Un uomo, per cause ancora da accertare, è stato investito dalla metro in transito attorno alle 17 alla fermata Giulio Agricola a Roma ed è deceduto.Lo rendono noto i vigili del Fuoco di Roma che sono intervenuti sul posto con specifiche attrezzature per sollevare la motrice della metropolitana e liberare la persona coinvolta mettendo la salma a disposizione dell'autorità giudiziaria.Sul posto presenti il 118 e le forze dell'ordine. La metro A al momento è interrotta fra Anagnina e San Giovanni, attivo un servizio di autobus navetta.