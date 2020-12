SPORT

2020/12/05 19:29

Prima del derby Ronaldo: Agnelli premia CR7 con una maglia speciale per i 750 gol in carriera A Ronaldo riconoscimento come MVP (Most Valuable Player) di novembre per Lega Serie A

Condividi Una maglia della Juventus con la scritta "750", come i gol realizzati in carriera con l'ultima perla mercoledì in Champions League contro la Dinamo Kiev.



E' il premio per il prestigioso traguardo che il presidente bianconero, Andrea Agnelli, ha consegnato a Cristiano Ronaldo questo pomeriggio prima del fischio d'inizio del derby col Torino.



Nell’ottobre del 2019 Ronaldo aveva ricevuto la maglia dei 700 gol proprio dal presidente bianconero.



Il portoghese è stato premiato anche come MVP del mese di novembre dalla Lega Serie A.



#CR750#JuveToro #ForzaJuve pic.twitter.com/nUbzAlxBWI — JuventusFC (@juventusfc) December 5, 2020 Una maglia della Juventus con la scritta "750", come i gol realizzati in carriera con l'ultima perla mercoledì in Champions League contro la Dinamo Kiev.E' il premio per il prestigioso traguardo che il presidente bianconero, Andrea Agnelli, ha consegnato a Cristiano Ronaldo questo pomeriggio prima del fischio d'inizio del derby col Torino.Nell’ottobre del 2019 Ronaldo aveva ricevuto la maglia dei 700 gol proprio dal presidente bianconero.Il portoghese è stato premiato anche come MVP del mese di novembre dalla Lega Serie A.

Condividi