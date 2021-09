Per la Duma e i capi di nove regioni Elezioni in Russia: seggi aperti in tutto il Paese, si vota fino al 19. App Navalny rimossa

I seggi elettorali hanno aperto nella regione più occidentale della Russia, Kaliningrad, alle 08:00 ora locale. Le votazioni per la Duma sono così iniziate in tutto il Paese. Il processo di voto durerà tre giorni (17, 18 e 19 settembre). Oltre alle elezioni della Duma, gli elettori andranno alle urne per votare per i capi di nove regioni russe (in altre tre regioni le legislature locali eleggeranno i massimi funzionari esecutivi) e nelle elezioni per 39 parlamenti regionali. Lo riporta la Tass.Gli alleati dell'oppositore russo in carcere, Aleksei Navalny, hanno accusato Google e Apple di aver rimosso la loro applicazione di voto "intelligente" dalle rispettive piattaforme nel primo giorno delle elezioni parlamentari."Rimuovere l'app di Navalny dalle piattaforme è un vergognoso atto di censura politica. Il governo autoritario e la propaganda russa ne saranno felici", ha twittato l'attivista Ivan Zhdanov, direttore della Fondazione Anti-corruzione di Navalny.L'app promuove un'iniziativa che permette ai sostenitori di Navalny di votare in ogni collegio il candidato che ha maggiori possibilità di battere gli avversari di Russia Unita, il partito del presidente Vladimir Putin.La Russia aveva accusato Google e Apple di interferenze elettorali, chiedendo di rimuovere l'app dai loro store. "Le aziende hanno ceduto al ricatto del Cremlino, ha commentato l'alleato di Navalny in esilio, Leonid Volkov. "Abbiamo l'intero stato russo contro di noi e persino le grandi aziende tecnologiche", ha denunciato su Telegram il team di Navalny, che alla vigilia del voto ha esortato gli elettori russi a sostenere i candidati del Partito Comunista.All'inizio di agosto il ministero della Giustizia russo ha inserito nel registro delle organizzazioni vietate tre organizzazioni fondate da Navalny: la Fondazione Anti Corruzione, la Fondazione per la Protezione dei Diritti dei Cittadini e la rete degli uffici regionali, già chiusi nei mesi precedenti per evitare ripercussioni legali ai loro dipendenti. Gli enti erano già stati inseriti nell'elenco degli "agenti stranieri" e delle "organizzazioni estremiste".