Russia, irruzione in casa del giornalista Roman Anin

Ieri la polizia russa ha fatto irruzione nell'appartamento di Roman Anin, uno dei principali reporter investigativi del Paese. I motivi potrebbero essere legati alle sue indagini sul Cremlino.Sono stati sequestrati telefoni, apparecchiature e documenti elettronici. Il reporter, fondatore di iStories e uno tra i pochi giornalisti russi ad aver indagato sui Panama Papers, è stato portato in una stazione di polizia per essere interrogato. Anin, scrive il 'Guardian', si è rifiutato di rispondere alle domande, invocando il suo diritto a non testimoniare.Lunedì prossimo Anin è stato nuovamente convocato per un altro interrogatorio.Il caso è collegato ad un'indagine a cui lavorò il giornalista nel 2016 su uno stretto alleato di Vladimir Putin, la cui moglie sembrava possedesse un super-yacht del valore di 100 milioni di dollari. La Novaya Gazeta, il giornale che ha pubblicato l'articolo intitolato ''Il segreto della principessa Olga'', è stato citato in un tribunale russo per danni alla reputazione e ha dovuto risarcire Igor Sechin, il potente boss della compagnia petrolifera Rosneft, la seconda più grande società russa controllata dallo Stato, con un fatturato nel 2020 di 79,6 miliardi di dollari. Le esportazioni di petrolio sono fondamentali per l'economia russa e la posizione di Sechin gli conferisce una notevole influenza. Prima di prendere il timone della Rosneft, l'uomo è stato vice premier sotto Putin.Anin è uno dei tanti giornalisti investigativi russi che ha fatto uso di documenti segreti per smascherare i meccanismi interni del Cremlino e delle persone vicine a Putin.L'anno scorso, iStories ha pubblicato e-mail inviate e ricevute dall'ex genero di Putin, documentando lo stile di vita sfarzoso di cui gode una delle due figlie del presidente russo.