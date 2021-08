Kira Yarmich si stabilirà a Helsinki Russia: la portavoce di Navalny lascia il Paese Il 16 agosto condannata a un anno e mezzo di "restrizioni della libertà"

Condividi

La portavoce di Aleksei Navalny, Kira Yarmich, ha lasciato la Russia per stabilirsi a Helsinki, ha reso noto l'agenzia Interfax citando due fonti informate. Lo scorso 16 agosto il Tribunale distrettuale di Mosca Preobrazhensky aveva condannato Yarmish a un anno e mezzo di "restrizioni della libertà" dopo averla giudicata colpevole di aver violato le norme anti covid per aver partecipato a manifestazioni in sostegno dell'oppositore detenuto al suo rientro a Mosca lo scorso gennaio.Sono diversi i collaboratori di Navalny ad aver lasciato il Paese, fra questi anche il coordinatore degli uffici regionali del movimento politico di Navalny, Leonid Volkov, fuggito in Lituania come Ivan Zhdanov, a capo della Fondazione anti corruzione.