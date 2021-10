Sindaco in pectore Torino, Lo Russo: "Entusiasmante, erano anni che il centrosinistra non era così unito" "Lunedì 25 annuncerò i nomi dei componenti della Giunta"

"Un grazie speciale a Valentino Castellani, Sergio Chiamparino e Piero Fassino. Vi prenderò a modello, pur nelle diversità e nelle specificità. Siete persone per bene, competenti e capaci. A nome dei torinesi vi ringrazio, spero di essere all'altezza".Così Stefano Lo Russo, neo sindaco di Torino, commenta l'esito del voto."Il risultato è entusiasmante, va oltre le aspettative, e ci responsabilizza" aggiunge. "Ringrazio Damilano per il rispetto dell'avversario in questa campagna, sarò il sindaco di tutti, anche di chi non ha votato", aggiunge."Prenderò a modello" l'amministrazione uscente "per la capacità di essere persone per bene, capaci, competenti e oneste e per bene, e di quello che avete fatto per la città. Spero di essere all'altezza del mandato".Comincia con un attestato di stima vero l'amministrazione uscente, targata M5s, il primo intervento da sindaco in pectore di Torino Stefano Lo Russo, del centrosinistra. "Un esito importante che ci responsabilizza molto".Così Stefano Lo Russo commenta lo spoglio del ballottaggio. "Erano tanti anni - aggiunge parlando dal suo comitato elettorale - che il centrosinistra non era così unito e capace di fare squadra".Adesso subito al lavoro: "Lunedì 25 darò i nomi dei componenti della nuova giunta comunale".