Arabia Saudita Riad, precipitano in una scarpata nel deserto: morti tre italiani, ballerini professionisti La Farnesina, attraverso l'ambasciata d'Italia a Riad, si è subito attivata, seguendo la drammatica vicenda in contatto con le famiglie

Tre italiani sono morti in un incidente nel deserto vicino a Riad, in Arabia Saudita. Tra loro anche il ballerino e coreografo di Bisceglie (Barletta Andria Trani), Antonio Caggianelli, di 33 anni. Con lui c'erano Giampiero Giarri, anche lui un ballerino, residente a Tor San Lorenzo, frazione del comune laziale di Ardea e Nicolas Esposto, giovane agrigentino di San Giovanni Gemini. Lo si apprende da media locali.L'incidente risale a sabato, ma se n'è avuta notizia oggi. Caggianelli ha partecipato all'ultima edizione della Notte della Taranta. I tre italiani, tutti ballerini, erano nel Paese arabo per esibirsi e, nel loro giorno libero, avevano deciso di fare una escursione nel deserto con una comitiva di 10 persone.A quanto si apprende, i mezzi su cui viaggiavano sarebbero finiti in una scarpata. Oltre ai 3 italiani, altre 2 persone del posto sono morte. Feriti gli altri componenti della comitiva. Tra di loro tre sono stati trasportati in ospedale, uno in prognosi riservata, un altro con collare e il terzo con fratture varie.La Farnesina, attraverso l'ambasciata d'Italia a Riad, si è subito attivata, seguendo la drammatica vicenda in contatto con le famiglie."La scomparsa del nostro giovane concittadino ci addolora e rattrista profondamente. A quell'età si hanno così tanti progetti, idee, entusiasmo, si lavora per costruire il proprio futuro e inseguire i propri sogni, proprio come faceva Antonio, con vitalità e intraprendenza, facendosi apprezzare e voler bene da tutti". Così su Facebook il sindaco di Bisceglie (Bat), Angelantonio Angarano, commentando la morte del ballerino e coreografo 33enne, Antonio Caggianelli."Dover accettare che una vita così giovane possa essere spezzata fa malissimo. A nome di tutta la nostra comunità - scrive il sindaco - ci stringiamo forte alla famiglia di Antonio ed esprimiamo il più sentito cordoglio". Angarano fa sapere, inoltre, che "per il tramite della Prefettura ci siamo attivati per contattare l'Ambasciata italiana in Arabia Saudita per il rientro della salma, che attenderemo in città per l'ultimo commosso saluto".Caggianelli aveva partecipato anche all'ultima edizione della Notte della Taranta. Sulla pagina Facebook ufficiale del festival, viene ricordato come "il ballerino accademico protagonista del Concertone 2021". "Di Antonio - si legge nel post - , prima di ogni passo, prima di ogni sguardo arrivava il suo sorriso, bello come il porto della sua città, Bisceglie. Era in Arabia Saudita dallo scorso venerdì. Ha deciso di scoprire il deserto. E da quel deserto non è più tornato, vittima di un incidente. Alla sua famiglia, ai suoi amici, a tutta la famiglia della Taranta che lo ha abbracciato nel 2021 va il nostro profondo cordoglio".A ricordare Esposto su Facebook, l'Oratorio "don Michele Martorana", "fortemente addolorato per la scomparsa del carissimo giovane Nicolas Esposto, che lo ha visto crescere tra le sue mura"."E' stato un animatore esemplare del nostro Oratorio nel laboratorio danza, ringraziandolo per il servizio che ha svolto in favore dei bambini e delle attività oratoriane e nell'animazione del memorabile Giovaninfesta 2014 a San Giovanni Gemini. Dio consoli la sua famiglia e lo abbia in gloria nella gioia degli angeli e dei santi", si legge nel post.