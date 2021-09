1.300 ciottoli di mare e 240 conchiglie Sabbia rubata, sequestrati in Sardegna 10 kg a turisti in partenza I passeggeri son stati fermati all'aeroporto di Alghero

Dieci chili di sabbia suddivisa in bottiglie di plastica, circa 1.300 ciottoli di mare e 240 conchiglie sono stati rubati dalle spiagge della Sardegna e sequestrati all'aeroporto di Alghero durante i controlli sui passeggeri in partenza nelle ultime tre settimane.Funzionari dell'Agenzia delle dogane e finanzieri della compagnia di Alghero, in collaborazione col personale della sicurezza della Sogeaal, la società di gestione dello scalo, hanno recuperato quelli che i turisti volevano portarsi a casa come 'souvenir'. Il furto è avvenuto negli arenili di Is Arutas (nell'Oristanese), Badesi, Marina di Sorso, Costa Paradiso, La Maddalena, Porto Conte e Maria Pia.Per i responsabili sono scattate sanzioni fra i 500 e i 3 mila euro, come previsto da una norma regionale del 2017 che punisce i furti di sabbia, ciottoli e conchiglie.