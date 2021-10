Nona giornata di campionato Calcio, Serie A. L'Empoli vince all'Arechi, 4-2 alla Salernitana

L'Empoli supera 4-2 in trasferta la Salernitana nella gara valida per la nona giornata di Serie A.I toscani ipotecano il successo nel primo tempo, chiuso avanti 4-0 grazie alla doppietta di Pinamonti, all'autorete di Strandberg e al gol di Cutrone.Nella ripresa i campani rendono meno amara la sconfitta con il sigillo di Ranieri e l'autorete di Ismajli.L'Empoli, reduce da due sconfitte consecutive, sale così a 12 punti in classifica, mentre la squadra di Colantuono, al debutto dopo l'esonero di Castori, rimane all'ultimo posto a quota 4.