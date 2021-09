Salerno De Luca: "Metto le mani addosso a chi sporca piazza della Libertà" Dopo l'atto vandalico di ieri nella piazza da poco inaugurata

"Se trovo qualcuno che butta qualcosa a piazza della Libertà gli metto le mani addosso".Senza mezzi termini, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha "difeso" la piazza da poco inaugurata a Salerno, e già oggetto, nella tarda serata di ieri, di un atto vandalico.Nel corso di un incontro nel Centro sociale di Salerno insieme al sindaco Vincenzo Napoli, candidato alla prossima tornata elettorale e al consigliere regionale nonché assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Nino Savastano, il presidente De Luca ha ricordato che "Piazza della Libertà è un'opera straordinaria. La più grande piazza sul mare in Europa che già si sta conoscendo in tutta Italia. È un simbolo. Tra 40 giorni inaugureremo anche il parcheggio con 800 posti e risolveremo così anche il problema dei parcheggi in città".