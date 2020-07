"Via maestra è il voto" Salvini: "Centrodestra sarà compatto su Mes e legge elettorale" "Mi preoccupa un governo litigioso e confuso. Pensiamo alla scuola: avere un ministro come l'Azzolina è un problema per i nostri ragazzi, per gli insegnanti e per le nostre famiglie. Spero che gli italiani possano tornare a scegliere il prima possibile" spiega il leader leghista

Credo che nelle 7 regioni al voto in settembre gli italiani daranno il giusto “ringraziamento” a Pd e 5 Stelle, oltre che incapaci mai visti mettono a rischio ogni giorno di piú la sicurezza e la salute degli italiani. (3/3) — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 5, 2020

"No, i dibattiti surreali sulla legge elettorale, sul Mes e sui giochini non mi appassionano. E sono sicuro che il centrodestra sarà compatto". Così il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto a chi gli ha chiesto se teme un'intesa tra Forza Italia, Pd e 5 Stelle su legge elettorale e Mes, con Berlusconi che apre a un nuovo governo con i giallorossi.Il leader della Lega poi spiega: "Temo i cantieri fermi sulle autostrade, che fanno perdere ore ai cittadini in coda e le cartelle in partenza da Equitalia. Le due battaglie che stiamo portando avanti in questi giorni sono sbloccare i cantieri sulle autostrade che stanno facendo disperare gli italiani e bloccare gli 8 milioni di cartelle esattoriali in partenza"."La via maestra è il voto. Lo prometto, facciamo di tutto per mandarli a casa il prima possibile" prosegue Salvini- E aggiunge: "Siamo nelle mani del buon Dio e degli italiani, io sono preoccupato più che per le manovra di palazzo per la situazione economica e sociale. Cassa integrazione, posti di lavoro a rischio, l'allarme di Confindustria e Confcommercio". In più, dice, "mi preoccupa un Governo litigioso e confuso, mi preoccupa la scuola, avere un ministro come l'Azzolina è un problema. Spero che gli italiani possano tornare a scegliere il prima possibile",conclude."Mi preoccupa un governo litigioso e confuso. Pensiamo alla scuola: avere un ministro come l'Azzolina è un problema per i nostri ragazzi, per gli insegnanti e per le nostre famiglie. Spero che gli italiani possano tornare a scegliere il prima possibile" conclude.Il governatore del Veneto, Luca Zaia, di fronte ai nuovi focolai, "fa bene a essere rigoroso". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a chi gli chiedeva cosa pensasse del Tso obbligatorio a cui ricorrere nel caso in cui un positivo al Covid-19 rifiuti il ricovero. "Io ritengo che prima si torna a una normalità in sicurezza meglio è"."Sto seguendo la situazione e gli sono vicino. Conto che vinca anche questa battaglia e non vedo l'ora di abbracciarlo. Diciamo che la situazione non è drammatica" dice Salvini."A Bronte, provincia di Catania, un rifugiato minaccia l'assistente sociale e danneggia l'auto dei carabinieri. In pieno centro a Milano, invece, un ex cliente nigeriano ha aggredito a calci e pugni un'avvocata dell'Asgi, la nota associazione pro-immigrati da sempre contro i Decreti sicurezza. Contro ogni violenza senza se e senza ma: i delinquenti devono stare in galera e - nel caso di immigrati- dopo la cella ci dev'essere l'espulsione'' dice il leader leghista.