Il leader leghista Salvini: "Governo incapace, duro con gli italiani e debole con i clandestini" La Russa: chiusura discoteche per tenere italiani in stato paura. Gelmini: aiuti rapidi e concreti

“Chiudono locali e negozi, terrorizzano e multano gli italiani, mettono a rischio migliaia di aziende e centinaia di migliaia di posti di lavoro. Intanto anche oggi sono sbarcati in Sicilia più di 100 clandestini (quasi 10mila fra luglio e agosto) e i contagi aumentano in gran parte per colpa di chi arriva dall’estero. Duri con gli italiani, deboli coi clandestini: governo di incapaci”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini."La chiusura delle discoteche conferma che questo governo si accanisce contro i giovani che vogliono stare insieme. Anziché rendere operative misure di distanziamento attualmente inesistenti in tante situazioni (dagli aerei alle spiagge libere tanto per fare due esempi) ci si accanisce coi luoghi di incontro all'aperto dei giovani senza che vi sia una certificata esigenza clinica. Premesso che contagio senza sintomi non è quasi mai malattia e che i nuovi casi ospedalizzati seri sono pochissimi e fisiologici, si poteva al massimo inasprire per asserita precauzione le modalità di ingresso e permanenza nelle discoteche rigorosamente all'aperto senza arrivare a chiuderle, oltretutto all'indomani del giorno di massima affluenza. Appare evidente il tentativo del governo di tenere in soggezione e in stato di paura gli italiani per giustificare la loro dannosa permanenza al potere. Altrimenti come spiegare le discoteche aperte a ferragosto e chiuse quando l'affollamento va naturalmente a scemare con l'avvicinarsi di settembre se non per poter giustificare la permanenza al potere di questa dannosa alleanza rossogialla?". Lo dichiara Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d'Italia."È comprensibile la decisione del governo di chiudere le discoteche: i contagi stanno aumentando, il virus va tenuto sotto controllo, non possiamo correre ulteriori rischi. Ma gli aiuti per i gestori, questa volta, dovranno essere concreti e immediati. Non possono ancora una volta rimetterci gli imprenditori". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.