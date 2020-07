164 migranti furono tenuti sulla nave per 19 giorni Open arms, Salvini verso il processo. Il Senato decide oggi Oggi l'aula del Senato deciderà sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini, accusato di sequestro di persona per il caso Open Arms. Renziani verso il voto a favore. Salvini: dai 5stelle un processo politico

Oggi il Senato voterà sulla richiesta di autorizzazione a procedere presentata dal Tribunale dei ministri di Palermo che lo accusa di sequestro di persona per aver bloccato lo sbarco dei migranti a bordo della Open Arms. Sulla carta la maggioranza è sfavorevole al leader della Lega, anche se Iv non ha ancora sciolto la riserva. Il capogruppo al Senato, Davide Faraone, ha annunciato che la decisione sarà annunciata direttamente da Renzi, nel suo intervento in Aula. Se anche Iv si astenesse, come già avvenuto in giunta, a Salvini mancherebbero altri 6 voti per arrivare a quota 160, la maggioranza assoluta dei senatori, con cui bloccare il processo a suo carico.Grazie all'astensione dei senatori di Italia viva e al voto di un'ex M5s poi approdata nella Lega, a fine Maggio la Giunta si pronunciò contro la richiesta di autorizzazione a procedere per il sequestro di persona di 164 migranti soccorsi nel Mediterraneo, il cui sbarco nel porto di Lampedusa fu bloccato da Salvini per 19 giorni."Sono assolutamente tranquillo e sereno", ha insistito Salvini, parlando coi cronisti. "I 5 stelle dovranno decidere se è stata una scelta del governo, sulla quale erano d'accordo, come è scritto nero su bianco, o se vogliono andare avanti con un processo politico", ha detto.