2021/10/26 11:08

Funzionalità subito ripristinata San Carlo, attacco hacker con riscatto La famosa azienda non è stata l'unica milanese ad aver subito attacchi informatici in settimana, tutti non andati pienamente a segno

Condividi Un attacco hacker è stato messo a segno venerdì scorso alla San Carlo, la celebre azienda di patatine milanese. Si è trattato, da quanto si è appreso da fonti investigative, di un attacco ransomeware, nel quale gli hacker, con ogni probabilità stranieri, chiedevano un riscatto per restituire la piena funzionalità al sistema informatico aziendale. Da quanto si è saputo, però, è stato possibile aggirare l’attacco e l’azienda ha ripristinato subito la piena funzionalità senza subire danni.



