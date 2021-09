EUROPA

2021/09/26 12:31

Forti le resistenze San Marino, referendum storico su depenalizzazione aborto L'aborto è oggi un reato punibile fino a tre anni di reclusione per la donna e sei anni per il medico che lo compie. Ma di fatto non ci sono mai state condanne perché le donne sammarinesi si recano in Italia per abortire, eludendo così la legge

Dalle 7 alle 20 i cittadini della repubblica di San Marino votano per lo storico referendum propositivo per la depenalizzazione dell'aborto. La minuscola enclave, di forte tradizione cattolica, è uno degli ultimi stati in Europa - insieme a Malta, Andorra e Vaticano - a vietare del tutto l'aborto.



L'aborto è oggi un reato punibile fino a tre anni di reclusione per la donna e sei anni per il medico che lo compie. Ma di fatto non ci sono mai state condanne perché le donne sammarinesi si recano in Italia per abortire, eludendo così la legge. Forti le resistenze alla legalizzazione dell'aborto, a cominciare dal Partito Democratico Cristiano al governo, che ha chiesto di votare "no" per "difendere il diritto alla vita".

