Rinnovato il meccanismo delle giurie, 3 solo per i giornalisti Sanremo, varato il nuovo regolamento: 24 big e serata cover

Ventiquattro artisti in gara, ventiquattro canzoni inedite e un meccanismo di votazione rinnovato con tre giurie autonome per i giornalisti accreditati nelle prime due serate (carta stampata, Radio e Tv, Web) e il debutto della giuria ''Demoscopica 1000'', oltre alla conferma del Televoto. Sono alcune delle novità contenute nel Regolamento del Festival di Sanremo 2022, il terzo affidato alla direzione artistica di Amadeus che porterà sul palco dell'Ariston 22 artisti da lui scelti e i 2 che saranno vincitori di Sanremo Giovani. Il Festival sarà in diretta su Rai1, RaiPlay e Radio2 da martedì 1 a sabato 5 febbraio.Sarà una gara senza eliminazioni per arrivare alla serata finale di sabato 5, con la proclamazione del vincitore. Anche l'anno scorso i Big in gara dovevano essere 24 ma poi diventarono 26 al momento dell'annuncio perché Amadeus non volle rinunciare a due delle canzoni candidate.Torna la serata speciale delle Cover di venerdì 4 febbraio.Per quanto riguarda le votazioni, durante le prime due serate è previsto che la Giuria dei giornalisti accreditati si divida in tre gruppi di voto autonomi: una giuria della carta stampata e delle tv, una delle Radio e una del web. Nella quarta e nella quinta serata, invece, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web voteranno come unica componente, aggiungendosi al Televoto e alla Giuria ''Demoscopica 1000'', composta da mille componenti selezionati secondo criteri di età e di provenienza geografica, che voteranno da remoto con una app dedicata.Lo svolgimento delle serate prevede che martedì 1 e mercoledì 2 febbraio vengano eseguite 12 canzoni in gara che verranno votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web. Il peso percentuale sul risultato complessivo della votazione sarà così ripartito: giuria della carta stampata e tv 33 per cento; giuria del web 33 per cento; giuria delle radio 34 per cento. Dopo la votazione, verrà stilata una classifica delle 12 canzoni/artisti eseguite in ciascuna delle due serate.Nella terza serata i 24 artisti proporranno le 24 canzoni in gara che saranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria Demoscopica 1000 che avranno un peso sul risultato complessivo del 50 per cento. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dalle canzoni/artisti nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni/artisti in gara.Nella serata Cover di venerdì 4 febbraio ognuno dei 24 artisti in gara, proporrà - da solo o con un ospite - una canzone del repertorio italiano ed internazionale degli anni '60, '70 e '80 che sarà votata da tutte le giurie con un peso percentuale del 34% per il Televoto; del 33% per la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web; e del 33% per la Demoscopica 1000. La media tra le percentuali complessive di voto determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni/artisti in gara. Nella serata finale, infine, le 24 canzoni in gara verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e la media tra le percentuali di voto ottenute nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 24 canzoni/Artisti.Le prime tre canzoni in classifica saranno riproposte attraverso l'esecuzione dal vivo o attraverso registrazione audio-video. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione del pubblico con il Televoto; della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web; e della Demoscopica 1000, con un peso percentuale così ripartito: Televoto 34%; Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 1000 33%. La canzone/Artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest'ultima votazione verrà proclamata Vincitrice di Sanremo 2022. Verranno proclamate anche la seconda e la terza canzone/artista classificate. Il Regolamento completo al sito www.sanremo.rai.it.