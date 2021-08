Aumento criticità Sardegna a un passo dal "giallo": intensive all'11%, ricoveri al 14% Poche ore per tornare a livelli da zona bianca

La Sardegna a un passo, o anche meno, dal giallo. Il limite di occupazione delle terapie intensive è stato superato, l'11% rispetto al 10% previsto per restare in zona bianca.L'incidenza dei casi ogni 100mila persone è tripla rispetto al limite (circa 150 a fronte di 50) e ora anche la percentuale di ricoveri in reparto si avvicina pericolosamente al limite: secondo i dati di Agenas, aggiornati a questa mattina, la Sardegna si trova al 14%, quindi a un solo punto percentuale dalla soglia da non superare per restare in bianco, il che significa una manciata di posti letto.Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali dal governo: la cabina di regia si riunirà venerdì prossimo per emettere il verdetto. L'isola ha dunque solo poche ore per abbassare il numero dei ricoveri e restare in zona bianca, come sperano soprattutto gli operatori turistici che puntano ad allungare la stagione turistica nonostante la situazione non facile: fatto il pienone di italiani, il bollino giallo bloccherebbe o comunque sarebbe un problema per quei turisti stranieri con cui si conta di riempire le strutture a settembre e ottobre.