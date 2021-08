Save the Dogs, Green Impact e Animal Law Italia Sardegna, appello al presidente Solinas: liberi i cani dalle catene Associazioni animaliste firmano una petizione al presidente della Regione, Christian Solinas, chiedendo il divieto di tenere cani legati e lontani, usanza comune nell'Isola

Il cane Angelo, morto in un incendio in Sardegna (Ansa)

Si stima che centinaia disiano andati incontro a una morte atroce e ferimenti a causa degli incendi che hanno devastato più di 20.000 ettari di terreno in, una regione dove è pratica diffusa legare i cani in aree lontane dalle abitazioni dei proprietari che non possono così monitorarli e portarli in salvo dalle fiamme e altri pericoli.A parlarne sono le associazioniche quindi chiedono al presidente della Sardegna, Christian Solinas, di introdurre une straordinario per prevenire efficacemente il ripetersi di questa situazione di pericolo a cui tutta la Sardegna è soggetta e che è collegabile per lo più a interventi umani e poi amplificata dal caldo e dal vento.Nell'attesa di una specifica legge regionale sarda, le tre associazioni chiedono quindi al Presidente della Sardegna di adottare subito un'Ordinanza Regionale Straordinaria che - sul modello delle leggi della Campania e dell'Umbria - introduca il divieto di detenzione di cani a catena senza permettere quindi differenze normative tra Comune e Comune.Sottolineano, inoltre, che "l'attuale legge regionale della Sardegna su questo tema rimane una delle peggiori in Italia e necessita comunque di un adeguamento urgente". I modelli migliori, evidenziati nel 'sulle norme di detenzione di cane a catena' sono, secondo gli ambientalisti, "la legge dellae dell'seguite da quella della".Anche altre Regioni italiane hanno comunque introdotto delle normative di divieto come le, e con alcune deroghe, il, l', la, l'e da pochi giorni il. In tutte le altre Regioni è necessario, secondo le associazioni, introdurre "urgentemente" delle revisioni sostanziali mentre la, lae lasono prive di normativa e dunque potrebbero adottare subito uno dei migliori modelli proposti. A livello europeo il miglior modello è la legge dell'seguita da quella dellaAnche i randagi sono tra le vittime degli incendi: nel grande rogo che una decina di giorni fa ha devastato il Montiferru e la Planargia, in provincia di Oristano, era rimasto ferito anche Angelo, il randagio maremmano poi deceduto nella Clinica Duemari di Oristano. Terribilmente ustionato, era stato ricoverato insieme ad altri animali sopravvissuti all'incendio era diventato uno dei simboli della tre giorni di fuoco che si è abbattuta anche sulla fauna dell'isola. La foto che lo mostrava dopo che il volontario da cui ha preso il nome l'aveva salvato, aveva fatto il giro del web diventando il simbolo delle sofferenze patite dagli animali nell'implacabile incendio.