L'opera del compositore Sebastiano Dessanay Sardegna, il disco da un viaggio in bici in 377 comuni Al "377 project" hanno collaborato anche il pianista australiano Peter Waters, il batterista Roberto Migoni e il chitarrista e compositore Francesco Morritu

Dopo quasi due anni dal viaggio in bici in 377 comuni sardi nasce il disco del musicista Sebastiano Dessanay, contrabbassista e compositore che ha scelto di attraversare una terra ricca di fascino, tradizioni, cultura ma dove la natura è ancora in molti luoghi selvaggia e incontaminata.Il viaggio è durato 14 mesi, in sella a una bicicletta, visitando uno per uno i 377 comuni sparsi in tutta la Sardegna. E in viaggio Dessanay ha realizzato, con il suo ukulele basso, 377 frammenti musicali - uno per ogni comune visitato - che oggi vuole raccogliere in un disco dedicato: il 377 project. Al progetto - attualmente protagonista di una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation - hanno contribuito altri musicisti, tra cui il pianista australiano Peter Waters, il batterista Roberto Migoni e il chitarrista e compositore Francesco Morritu.I frammenti sonori di Dessanay sono stati così arricchiti in modo da riuscire a trasmettere esattamente le sensazioni che il musicista ha provato durante il suo viaggio: l'entusiasmo dell'inizio, lo stupore provato davanti alla natura, la malinconia trasmessa da alcuni paesini in via di spopolamento, la pace dei paesaggi incontaminati, a volte anche desolati, l'energia degli abitanti di centri vivaci ma anche la tristezza di alcune storie narrate. Il disco verrà registrato tra ottobre e novembre a Cagliari e stampato sia in versione cd che in vinile in edizione limitata.