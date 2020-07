Sardegna, sub muore falciato da barca a Isola Rossa

Un sub è morto dopo essere stato travolto da un'imbarcazione a Isola Rossa, nel nord della Sardegna, in provincia di Sassari. Non è ancora nota l'identità della vittima, né se si trattasse di un turista. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Valledoria.