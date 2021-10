Disposta dall'assessorato dei Trasporti l'esecuzione d'urgenza Sardegna, Volotea si aggiudica la continuità territoriale Ma i biglietti della compagnia spagnola non sono ancora disponibili e continuano i disagi

Dopo i disagi degli ultimi giorni per tutti i sardi e chiunque avesse voluto raggiungere o spostarsi dalla Sardegna, arriva la decisione della Giunta regionale: è la Compagnia Volotea ad aggiudicarsi la procedura negoziata, in procedura d'urgenza e per 7 mesi, in attesa del bando internazionale, di assegnazione delle rotte della continuità territoriale, cioè con prezzi calmierati e garanzie sugli orari.L'assessorato dei Trasporti ha disposto l'esecuzione d'urgenza del servizio, in modo da limitare al massimo i disagi per gli utenti. Come previsto il servizio partirà dal 15 ottobre, giorno d'addio ufficiale di Alitalia. Con una successiva comunicazione sarà indicato l'avvio della vendita dei biglietti.Ma intanto la prenotazione di un volo da e per la Sardegna continua ad essere difficoltosa se non impossibile. In attesa, infatti, dei nuovi biglietti della compagna spagnola, solo alcuni voli low cost restano in piedi, ma senza garanzia di costi né di orari. E aumentano i disagi per chi, per lavoro, o motivi di salute o personali deve viaggiare nel resto del territorio nazionale e fare rientro in Sardegna.