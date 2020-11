Rapporto Save The Children In Italia smottamento demografico, bambini in calo mentre cresce povertà educativa Gli indicatori di povertà educativa confermano una situazione grave già prima dell'emergenza: nel nostro Paese quasi uno studente al 2 anno delle superiori su 4 (24%) non raggiungeva le competenze minime in matematica e in italiano

In Italia cala il numero dei bambini e cresce la povertà educativa, come conseguenza della crisi legata al Covid. E' quanto emerge dal nuovo Atlante dell'infanzia a rischio "Con gli occhi delle bambine" diffuso a pochi giorni dalla Giornata mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza da Save the Children - I dati mostrano un calo dei nuovi nati, confermando un continuo smottamento demografico: negli ultimi dieci anni abbiamo perso oltre 385 mila minori, che oggi rappresentano il 16% del totale della popolazione mentre l'incidenza degli 0-14enni è la più bassa tra i Paesi dell'Ue (13,2% contro il 20,5% della capofila Irlanda).L'aumento della poverta' educativa come conseguenza della crisi legata al Covid-19 - denuncia Save the Children - rischia concretamente di tradursi nella perdita di apprendimenti e competenze educative, nell'incremento della dispersione scolastica così come del numero di giovani tagliati fuori da percorsi di studio, di formazione o lavorativi, tutti fenomeni già ben presenti prima dell'arrivo del virus. Basti pensare alla possibilità di frequentare un asilo nido o un servizio per la prima infanzia, che in Italia resta un privilegio per pochi: nell'anno scolastico 2018/2019 solo il 13,2% dei bambini ha accesso a servizi pubblici offerti dai Comuni, con percentuali che si fermano al 3% per la Calabria, al 4,3% per la Campania e al 6,4% per la Sicilia. Un divario territoriale molto evidente che vede sul lato opposto della graduatoria la provincia autonoma di Trento al 28,4% e l'Emilia Romagna al 27,9%.Ma anche nel percorso di crescita, gli indicatori di povertà educativa confermano una situazione grave già prima dell'emergenza: nel nostro Paese quasi uno studente al 2 anno delle superiori su 4 (24%) non raggiungeva le competenze minime in matematica e in italiano, il 13,5% abbandonava la scuola prima del tempo e più di 1 su 5 (22,2%) andava ad incrementare l'esercito dei NEET, cioè di coloro che non studiano, non lavorano e non investono nella formazione professionale. Anche al di fuori della scuola, le opportunità di crescita culturale, emozionale, creativa, di svago e di movimento che possono permettere ai bambini e agli adolescenti di sviluppare pienamente la propria personalità sembravano essere molto basse: nel 2018-2019, il 48% dei minori tra i 6 e i 17 anni non leggeva neanche un libro extrascolastico all'anno, circa 2 su 3 non andavano mai a teatro o a visitare un monumento, neanche quando le restrizioni anti-Covid non erano ancora realtà; e piu' di 1 bambino o adolescente su 5 (22,4%) tra i 3 e i 17 anni non praticava alcuna attivita' sportiva prima dell'arrivo del Coronavirus. "Nonostante l'impegno di tanti docenti ed educatori - afferma Raffaela Milano, Direttrice dei Programmi Italia -Europa di Save the Children - il funzionamento a singhiozzo delle scuole e la didattica solo a distanza stanno producendo in molti bambini non solo perdita di apprendimento, ma anche perdita di motivazione nel proseguire lo studio. Dai territori riceviamo segnalazioni di bambini e ragazzi che spariscono dal radar delle scuole. Le mappe dell'Atlante indicano con chiarezza quali sono le "zone rosse" della povertà minorile e della dispersione, dove è necessario intervenire subito e in via prioritaria per affrontare una doppia crisi: quella sanitaria e quella educativa".Già prima della pandemia, nel nostro Paese, 1 milione 137 mila minori (l'11,4% del totale) si trovavano in condizioni di povertà assoluta, senza avere cioè lo stretto necessario per condurre una vita dignitosa. Un dato in calo rispetto al 12,6% del 2018, ma che tuttavia rischia di subire una nuova impennata proprio per gli effetti del Covid-19, se non saranno messi subito in campo interventi organici per prevenire una crescita esponenziale come quella avvenuta a seguito della crisi economica del 2008, quando la percentuale di povertà assoluta minorile e' quadruplicata in un decennio (era il 3,1% nel 2007). E' quanto emerge dal nuovo Atlante dell'infanzia a rischio "Con gli occhi delle bambine", diffuso a pochi giorni dalla Giornata mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza da Save the Children.Gli effetti della pandemia sul futuro dei minori in Italia rischiano di essere ancor più pesanti sulle bambine e sulle ragazze, che già scontano in prima persona un gap con i coetanei maschi che affonda le proprie radici proprio nell'infanzia. E' quanto emerge dall'Atlante dell'infanzia a rischio di Save the Children. Un divario di genere, alimentato da diseguaglianze sistematiche e ampiamente diffuse nel nostro Paese, che non accenna a ridursi, nonostante bambine e ragazze siano piu' brave dei loro coetanei a scuola, abbiano meno bocciature e abbandoni scolastici, si mostrino piu' resilienti e cooperative, abbiano competenze maggiori in lettura e in italiano e arrivino a laurearsi molto piu' dei ragazzi.