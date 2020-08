5 nuovi sbarchi in poche ore Migranti: 1.400 a Lampedusa. Lettera del sindaco Martello a Conte: ”Quanti ancora devono arrivare?” I migranti sono stati accolti nell’hotspot e nella Casa della fraternità. Il sindaco Totò Martello scrive una lettera aperta su Facebook al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte



Sono arrivati dalla mezzanotte in poi, su barchini soccorsi dalla Capitaneria di porto e della Guardia di Finanza. 1.400 i migranti sbarcati sull’isola di Lampedusa.Sono complessivamente 276 i profughi giunti sull'isola nell'arco di 8 ore. Uomini che sono andati ad aggiungersi ai 250 arrivati ieri con 6 imbarcazioni.Fra hotspot e Casa della fraternità, gestita don Carmelo La Magra, ci sono, al momento, 1.400 persone. Negli sbarchi notturni sono scesi a terra almeno 6 tunisini e altri 72 migranti fra cui libici e subsahariani. Tutti sono stati soccorsi dalle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza.10 persone sono arrivate da sole fino al molo Madonnina, mentre ben 72 sono stati rintracciati dai Carabinieri, dopo l'approdo a Cala Francese.“Presidente Conte, quanti migranti devono ancora essere ammassati nel Centro di accoglienza per potere avviare i trasferimenti da Lampedusa? Presidente Conte, quante barche di migranti devono ancora essere depositate al Molo Favaloro prima che inizino le procedure di demolizione? Presidente Conte, quanto pensa ancora possa durare la pazienza dei lampedusani?". Il sindaco Martello, sulla sua pagina Facebook, riempie di domande la lettera aperta al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte."Basta con provvedimenti tampone, basta con questo silenzio assordante. Lei ed il Suo governo - si sfoga il sindaco - non potete tacere di fronte a ciò che sta accadendo a Lampedusa! Non è più accettabile che la nostra isola sia abbandonata a se stessa e che il peso dell'accoglienza sia scaricato tutto sulle nostre spalle: noi siamo i primi a voler garantire il rispetto dei diritti umani, ma non è più accettabile che per questo Lampedusa sia lasciata in balia delle più feroci speculazioni politiche"."Un presidente del Consiglio - conclude Martello - ha il dovere di rispettare tutti gli italiani, compresa Lampedusa, che ha la sola colpa di trovarsi nel centro del Mediterraneo, al 35° parallelo"."Non si può consentire che migliaia e migliaia di migranti, autonomi o con le navi delle ong, possano sbarcare in una terra che è rimasta per mesi inginocchio e che adesso guarda con una certa prospettiva per potersi riprendere”. A parlare sulla situazione di Lampedusa è il presidente della Regione Sicilia Musumeci, intervistato da Sky TG24.“Roma - ha detto- da questo punto di vista è stata molto impreparata, perché ha affrontato con approssimazione un fenomeno che si preannunciava sin dai mesi di aprile e marzo. Se dipendesse da me, se avessi l'autorità per farlo, io chiuderei i porti, che non significa non dover approntare le necessarie assistenze per chi è in mare, ma questo deve essere fatto tenendo conto della tutela dei cittadini siciliani".