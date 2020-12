L’appello pubblicato su Youtube Scarlett Johansson chiede la scarcerazione di Patrick Zaki e altri 3 attivisti Senza trucco e a volte con la voce rotta dall’emozione l’attrice chiede giustizia per i 4 attivisti ripetendo ogni volta i loro nomi



Condividi

“Far sentire la propria voce in Egitto oggi è pericoloso". Inizia così il video girato dalla star del cinema Scarlett Johansson per chiedere la "scarcerazione immediata" di quattro appartenenti all'Ong egiziana per la difesa dei diritti civili "Eipr" tra cui Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna in custodia cautelare con l'accusa di propaganda sovversiva.Loro devono continuare a lavorare per la difesa dei diritti civili, dice l'attrice americana, perché “rappresentano il coraggio”. Poi chiude con “Non siete soli”