Automobilismo Formula2, uno Schumacher campione del mondo: è Mick, figlio di Michael Il giovane tedesco festeggia il suo passaggio in F1 con la Haas per la prossima stagione

Mick Schumacher conquista il titolo mondiale di Formula2. Il pilota tedesco, figlio della leggenda della F1 Michael Schumacher, si è piazzato al 18° posto nella gara sprint del Gp di Shakir, ma conquista il titolo mantenendo i 14 punti di vantaggio sul rivale più prossimo. Il ventunenne tedesco il prossimo anno farà il suo debutto in F1 con la Haas.Nella Sprint Race del GP di Sakhir, ultima gara della stagione, il pilota tedesco della Prema Racing ha chiuso 18°, ma tanto basta per precedere il rivale per il titolo Callum Ilott (Uni-Virtuosi Racing), oggi 11°.Nella giornata di ieri il figlio di Michael Schumacher, prossimo all'approdo alla Haas nel 2021, aveva mantenuto invariato il proprio vantaggio di 14 punti dopo la Feature Race, lasciando tutto aperto in vista di gara-2.La vittoria odierna al termine di 34 giri è finita nelle mani di Jehan Daruvala (Carlin) davanti a Yuki Tsunoda (Carlin) e Dan Ticktum (Dams). Schumacher è stato costretto al rientro ai box a metà gara, ma una volta tornato in pista è poi riuscito a centrare il giro veloce.