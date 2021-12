Lo sciopero nazionale Domani sciopero generale, coinvolti anche treni Fs ma non scuola e sanità Domani migliaia di lavoratori incroceranno le braccia nelle principali città italiane per protestare contro la legge di bilancio voluta dal governo Draghi. Due le sigle compatte Cgil Uil, la Cisl non aderisce e protesterà sabato. "Bisogna aiutare chi sta peggio non chi sta meglio" l'appello di Landini. Cisl: "si rispetti la verità dei fatti"

di Antonella Alba Proclamato per domani 16 dicembre lo sciopero generale promosso dai sindacatiLa manifestazione nazionale dal titolo "Insieme per la giustizia" promossa dalle due sigle sindacali è stata organizzata per protestare contro la legge di bilancio voluta dal governo Draghi. Spaccatura con la Cisl che non ha aderito, ma manifesterà sabato. Dalla questione aliquote Irpef alle pensioni, dal precariato alle delocalizzazioni, Cgil e Uil sottolineano nella nota diffusa che scenderanno in piazza "per chiedere di cambiare una legge di bilancio che presenta numerosi aspetti inaccettabili". Diverse le città italiane coinvolte: oltre Roma ci sono Milano, Bari, Cagliari e Palermo, città dove confluiranno migliaia di lavoratori anche "dalle periferie".Ad incrociare le braccia anche i dipendenti della Filt-Cgil e Uiltrasporti del Gruppo, con astensione dal lavoro dalla mezzanotte alle 21. Lo hanno fatto sapere le Ferrovie con un comunicato stampa. Escluse Trenord/Lombardia, Mercitalia Rail Lombardia e Mercitalia Rail Campania, per altre agitazioni ravvicinate. Per scioperi concomitanti resteranno esclusi anche i dipendenti Rai appartenenti alla Produzione Tv di Torino. Ma il 16 dicembre darà il via ad una nuova stagione di proteste per i "riders" die più in generale per tutti i ciclo-fattorini", da mesi in attesa di norme certe sulla categoria "esplosa" anche grazie alla pandemia.trasporto pubblico a rischio per lo sciopero annunciato di 24 ore. Nella Capitale l'agitazione interesserà bus (incluse le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl), tram, metropolitane e ferrovie in concessione. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.Il presidente dell'Giuseppe Santoro-Passarelli, esprime l'apprezzamento alle Confederazioni sindacali Cgil e Uil per aver escluso, dallo sciopero generale in programma, i servizi pubblici essenziali indicati dall'Autorità con la propria delibera del 9 dicembre scorso, anche perchè alcuni come la scuola, hanno già scioperato lo scorso 10 dicembre.Dunque sanità, scuola e gli sportelli postali non si fermeranno. Gli stessi sindacati hanno deciso di escludere sanità pubblica e privata, comprese le Rsa, "per salvaguardare il diritto prioritario alla salute dei cittadini in questa fase di emergenza pandemica". Il personale della scuola, avendo effettuato lo sciopero il 10 dicembre, non aderirà alla protesta. Tra i settori esclusi interamente anche quelli dell'igiene ambientale e degli addetti agli sportelli postali. Non si fermeranno una serie di imprese nelle pulizie multiservizi, o nella vigilanza privata. E molte le aziende escluse nel trasporto pubblico locale per agitazioni ravvicinate. Nel trasporto aereo sono state esonerate alcune società di servizi aeroportuali a Linate e Malpensa, così come il personale addetto ai servizi portuali che sciopererà il 17 dicembre.Lo sciopero proclamato da Cgil è "per cambiare la manovra" e perché le riforme del fisco, delle pensioni, del mercato del lavoro, le nuove politiche industriali che devono accompagnare la riconversione energetica e digitale abbiano il coinvolgimento del mondo del lavoro" e soprattutto "aiutino chi sta peggio", ha detto il segretario generale della Cgil,inSulla riforma fiscale "Hanno sbagliato, noi avevamo chiesto, e stiamo chiedendo, che questi primi 8 miliardi che sono a disposizione del fisco vadano tutti verso i lavoratori dipendente, verso i pensionati, soprattutto a partire dai redditi più bassi: l'85% dei lavoratori e l'87% dei pensionati del nostro Paese ha un reddito che non arriva a 35mila euro, mentre questo primo intervento dà risorse maggiori a chi ha redditi maggiori, in una situazione in cui la pandemia ha aumentato le disuguaglianze"."Siamo in un momento complicato e penso si rifletta in tensioni sociali che trovano sfogo anche in questo tipo di iniziativa", ha detto ila Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora'. "Credo che in qualche modo esista un malessere ma non so se sia risolvibile tutto in una manovra di bilancio", "C'è da recuperare un arco temporale lungo in cui questi fenomeni denunciati si sono determinati" e c'è l'esigenza di non interrompere un dialogo che comunque c'era", ha aggiunto. Ma, sul fronte lavoro ai giovani, i sindacati insistono: "Considerando che la nuova occupazione che si è creata dopo la pandemia è quasi esclusivamente costituita da lavoro precario, avevamo chiesto al Governo che vi fosse una discussione, un tavolo, che arrivassero delle risposte, perché servono provvedimenti per limitare la precarietà. C'è bisogno di lavoro stabile, ma non vediamo misure che vanno in questa direzione". E anche il presidente della Cameraauspica che "tra i sindacati e il governo possa sempre esserci un dialogo, poi nel nostro Paese c'è il diritto a manifestare quindi quando c'è una manifestazione non credo sia un problema. Certo il dialogo deve restare sempre aperto".Laautoesclusasi dallo sciopero di domani chiede di ripercorrere le tappe tumultuose del tavolo che ha portato all'agitazione: "Ricordiamo almeno due elementari dati di fatto e di verità. Il primo è che fin dal momento del varo, da parte del governo, del disegno di legge finanziaria, la Cisl non solo ne ha evidenziato le numerose criticità, ma ha lavorato intensamente per porvi rimedio, ricercando ogni possibile sede di confronto. Dalle numerose interlocuzioni con le forze politiche sono scaturite proposte emendative che, com'è naturale per un provvedimento di legge, sono ora affidate alle decisioni e alla responsabilità del Parlamento."Il secondo fatto è che all'incontro col ministro svoltosi il 18 novembre, le sigle promotrici dello sciopero non si sono presentate - se non in veste di "uditore" - così come hanno disertato successivi incontri pur legati a tempi di grande rilevanza e di forte impatto sulle condizioni di lavoro del personale scolastico, a partire dal tavolo permanente sulla sicurezza e da quello sulla mobilità", ha detto Maddalena Gissi, segretaria. "Se di spartiacque si vuole parlare, mi auguro che sia quello finalmente tracciato tra un massimalismo astratto e l'agire serio e responsabile come organizzazioni capaci di esercitare il proprio ruolo di rappresentanza tenendo insieme visione e concretezza".Intanto si accendono i motori dall'verso Milanodove la Cgil muoverà 10000 persone per protestare contro la manovra del governo: arriveranno delegati, sindacalisti, lavoratori e pensionati da tutto il Nord, mentre la Uil, assieme alla Cgil dellafarà rotta verso la Capitale, per la manifestazione che si terrà in piazza del Popolo. "Sui pullman sono rimasti pochissimi posti, chi vuole unirsi a noi si affretti", è l'invito."Ci meraviglia vedere che destra e sinistre sono unite contro lavoratori e pensionati. I partiti della sinistra dicono che non capiscono questo sciopero. Bisogna dire a Draghi che sta sbagliando e che sta portando paese verso deriva liberista", è l'affondo dei delegati romagnoli.E ripetono "Eravamo di fronte a una grande occasione, la possibilità di fare una manovra di bilancio redistributiva. Invece, le risorse sono utilizzate male, si danno più risorse alle imprese che al lavoro e tra i lavoratori si danno più risorse ai redditi alti rispetto a quelli bassi. Non c'è nessun intervento per la riduzione della precarietà, che è gran parte dell'occupazione che si sta generando in questi mesi, non c'è una risposta sulla sanità pubblica, non c'è un investimento serio sulla scuole e sulle pensioni si torna alla Fornero".Secondo le sigle sindacali i conti sono presto fatti. "Le pensioni minime passano da 515 a 524 euro, l'assegno sociale da 460 a 468", preoccupati anche per la tenuta della sanità pubblica "se questo governo non copre 870 milioni di spese in più" legate al Covid. "Il rischio è che ci troviamo a seguire i modelli di Lombardia e Veneto, con forte presenza dei privati, al blocco assunzioni, agli aumenti della tassazione locale e ai tagli dei posti letto", dicono.Si fanno sentire gli ediliCgil Uil"È impellente prevedere 30 anni di contributi per l'accesso all'ape social per i lavoratori edili - argomentano - che sono discontinui, che svolgono lavori pesanti, usuranti e gravosi". "Serve una maggior giustizia sociale - aggiungono - che aumenti le risorse per la sanità stabilizzando il personale, che riduca le diseguaglianze e i divari nel paese e tra i lavoratori". "il silenzio assordante che calerà nei cantieri e nei luoghi di lavoro il 16 dicembre narrerà tutte queste cose".Una trentina, invece, i pullman già pronti che partiranno dall', con oltre 1.400 lavoratori verso Roma provenienti da tutte le località abruzzesi. "Chiedevamo che la riduzione delle tasse partisse da coloro che non riescono ad arrivare alla fine del mese - affermano il segretario generale della Cgil Abruzzo Molise Ranieri, e quello della Uil Lombardo - e invece di fatto si danno risorse a chi sta già meglio: questa manovra non aiuterà lavoratori dipendenti e, cioè coloro che hanno un reddito più basso e non vi è traccia di misure che rafforzino il contrasto all'evasione fiscale".il cantiere più grande della città, l'anello ferroviario, giovedì si ferma per l'intera giornata," i lavoratori saranno tutti con noi a piazza Massimo". Attesi anche i lavoratori della Italcementi di Isola delle Femmine, delle aziende sequestrate e confiscate, e i lavoratori del Coime.I sindacati sono critici anche sul fronte pensioni e sottolineano la necessità di una "riforma del sistema previdenziale che guardi soprattutto ai giovani. Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996, se non verrà modificata la legge Fornero, sarà fortemente penalizzato e, si stima, nel 60% dei casi si ritroverà con un importo di pensione sotto la soglia di povertà." E non solo "c'è troppa precarietà tra i. Abbiamo bisogno che l'ingresso al mercato del lavoro sia fondato sulla formazione e che ci sia un unico contratto di inserimento finalizzato alla stabilità del lavoro"."È indispensabile, inoltre, che il Governo attui unaforte, considerando che le imprese stanno delocalizzando e stanno abbandonando l'Italia. Della legge sulle delocalizzazioni si parla da tempo - concludono -, ma non vediamo proposte concrete. Non vediamo una politica industriale che cerchi di salvaguardare l'occupazione. Bisogna invece lavorare, soprattutto attraverso la transizione ecologica e digitale, per creare nuove filiere occupazionali. Ci aspettavamo una legge di bilancio che andasse in questa direzione".