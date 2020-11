Oggi i metalmeccanici scioperano per 4 ore. Catalfo: farò di tutto per superare scoglio

Ad un anno esatto dalla presentazione della piattaforma contrattuale, i metalmeccanici di Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil scioperano oggi 4 ore con presidi, in tutta Italia, per il rinnovo del contratto nazionale Federmeccanica-Assistal scaduto ormai da 10 mesi. Nel rispetto delle norme Covid-19, a Roma, si tiene il presidio nazionale, in piazza Esquilino, a partire dalle ore 10, con i tre segretari generali di Fim Roberto Benaglia, Fiom Francesca Re David, Uilm Rocco Palombella. La piazza romana sarà collegata con alcuni presidi, tra i centinaia organizzati in tutta Italia, per dare voce alle richieste dei metalmeccanici. Il segretario generale della Fim Cisl Roberto Benaglia commenta: "Siamo consapevoli della delicatezza del momento e ci muoviamo con il massimo della responsabilità. Ma la mobilitazione è necessaria per sbloccare la trattativa interrotta con Federmeccanica-Assistal. Non è quindi uno sciopero nostalgico né anacronistico. Vogliamo un contratto capace di sostenere la ripartenza e di riportare il lavoro al centro della trattativa, in una fase di grandi trasformazioni del mondo del lavoro che sono sotto gli occhi di tutti, nella prospettiva di un patto di solidarietà che ha bisogno, oggi più che mai, di parti sociali responsabili. L'incertezza generale del Paese non può risolversi in un alibi per non rinnovare il contratto scaduto da un anno".



Per la segretaria generale Fiom Francesca Re David "i metalmeccanici sono una grande ricchezza per il nostro Paese, come hanno dimostrato anche in questi mesi di emergenza pandemica", "scioperiamo per il salario, per l'occupazione e per la salute e la sicurezza. Vogliamo con il rinnovo del contratto nazionale garantire i diritti alle lavoratrici e ai lavoratori e contribuire alla costruzione di un diverso modello industriale e sociale del Paese. Perché questo non funziona". Infine Rocco Palombella, segretario generale Uilm commenta: "Vogliamo rivendicare la centralità del contratto nazionale, come strumento di tutela minima e universale per tutti i lavoratori. Vogliamo difendere l'occupazione, rilanciare il settore metalmeccanico, da troppi anni dimenticato dai vari Governi, rafforzare il welfare, la salute, la sicurezza e i diritti. Inoltre chiediamo l'aumento dei minimi salariali per tutti i lavoratori metalmeccanici, tra i più bassi dell'industria italiana. Vogliamo un rinnovo contrattuale dignitoso che dia una spinta alla ripresa del nostro Paese".



Catalfo: farò di tutto per superare scoglio

"Come sapete il rinnovo è un accordo tra le parti ma capisco che questo momento è molto delicato e come ministro del Lavoro cercherò di agevolare in qualsiasi modo questo dialogo tra le rappresentanze dei lavoratori e le aziende per superare questo scoglio che sta bloccando tutto". Così la ministra Nunzia Catalfo, ad Agorà, in merito allo sciopero di oggi dei metalmeccanici per lo stallo sul rinnovo del contratto