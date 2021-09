Gli amici creano un gruppo su Facebook Pavia: ritrovata la macchina del giovane scomparso sabato Di lui non si hanno notizie da sabato 18 settembre. Da cinque giorni il suo cellulare è spento



Nel pomeriggio nel Comune di Casorate Primo (Pavia) è stata ritrovata l'auto di Giacomo Sartori, il giovane 30enne originario della provincia di Belluno, scomparso da Milano, la città in cui vive e lavora, in circostanze ancora da chiarire. Familiari ed amici, che hanno creato anche un gruppo su Facebook dedicato alla sua scomparsa, non hanno sue notizie da sabato 18 settembre. Da cinque giorni il suo cellulare è spento."Sono momenti molto difficili. Speriamo di avere presto buone notizie", aveva detto all'Agi nel pomeriggio una cugina di Giacomo Sartori, prima che trapelasse la notizia del ritrovamento. L'unica anomalia riscontrata dagli inquirenti nelle ore precedenti alla sua sparizione era stato il furto dello zaino subito dal giovane informatico in un'enoteca tra Porta Venezia e piazza della RepubblicaL'auto è regolarmente chiusa ed al momento non sono emersi elementi utili e sono in corso i rilievi da parte di personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei carabinieri di Milano. Le ricerche proseguono.