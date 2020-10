scontri firenze molotov contro polizia ​​Scontri in piazza a Firenze, molotov contro la polizia Cariche della polizia, lanci di bottiglie e di molotov, una notte di violenza nel centro storico di Firenze. Un migliaio di manifestanti attacca le forze di polizia in vari punti della città. Una ventina i fermati, alcuni agenti feriti. Nardella: "mai vista una situazione simile"

Ancora una volta il copione è stato rispettato: come già a Napoli, a Roma, a Torino e in altre città, una manifestazione di protesta contro il governo per le misure anti-covid e la crisi economica innescata dal coronavirus è stata presa in ostaggio da gruppi di violenti che hanno cercato ad ogni costo lo scontro con le forze dell'ordine.Per il centro storico di Firenze è stata una serata di violenza. A inizio serata diverse persone erano scese in strada: "Siamo lavoratori di questa città, lo slogan, questa città è morta, dove sono i soldi promessi dal Governo?". Una manifestazione non autorizzata, ma che pacificamente esprimeva il disagio di chi è rimasto con niente in mano.Non è durata a lungo: in breve tempo, prima in un punto poi in un altro e poi in un altro ancora sono scoppiati i tafferugli. Vicino a piazza della Signoria la polizia è intervenuta dopo i lanci di bottiglie e petardi. La strada è diventata un campo di battaglia. Poi a piazza del Duomo, almeno duecento i manifestanti che hanno acceso dei fumogeni. Il corteo si è poi spostato in più direzioni. Altre cariche ci sono state vicino a piazza della Repubblica. Qui i manifestanti hanno rovesciato cestini, lanciato fioriere e sassi. Secondo testimoni l'attacco alle forze dell'ordine è stato opera di ragazzi incappuciati, per lo più molto giovani; una conferma del timore che la manifestazione fosse infiltrata da attivisti di estrema destra o di centri sociali violenti.Alcuni agenti sono rimasti feriti, colpiti dal lancio di pietre, bottiglie e molotov. Complessivamente, secondo una prima stima delle forze dell'ordine, sarebbero oltre mille le persone che hanno partecipato alle proteste, muovendosi in piccoli gruppi che si sono sparpagliati per il centro storico. Almeno una ventina le persone fermate nel corso degli scontri."Una situazione del genere non l'avevo mai vista e ahimè c'è una minoranza di persone che viene con l'intento di provocare scontri e violenze. Io ho visto anche persone che volevano manifestare pacificamente. Quello che più mi fa soffrire, ma anche arrabbiare, è vedere chi cerca di strumentalizzare questa rabbia che non è accettabile. Stasera una minoranza di persone è venuta intenzionalmente per provocare e per cercare gli scontri ha messo a dura prova la nostra città". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, nel corso della trasmissione Titolo V su Rai 3.