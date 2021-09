MONDO

2021/09/29 10:54

Il 70% della popolazione carceraria ecuadoriana in 4 carceri Scontri fra bande in carcere in Ecuador, 30 morti e 47 feriti Doveva essere la festa di compleanno di un capo banda, ma questa si è tramutata in sparatoria. A febbraio altri 79 prigionieri sono morti in rivolte

Immagini dalla prigione Condividi Tutto è cominciato con la decisione di un gruppo di detenuti, Los Choneros, di festeggiare il compleanno di uno dei capi banda chiamato "Victor", festa con la quale invece si cercava di rivendicare il controllo sull'intero centro di reclusione e che è diventata invece una vera e propria battaglia.



Sono 30 i morti e 47 feriti del bilancio della sparatoria fra detenuti del carcere del Litoral di Guayaquil nel sud-ovest dell'Ecuador. Lo rendono noto il portale di notizie Primicias, e su twitter il governatore della provincia costiera di Guayas citando un responsabile della polizia locale, il comandante Fausto Buenano.







Il fuoco sarebbe partito dai padiglioni 8 e 9 della prigione. La festa "Ha suscitato l'ira dei membri di altre due bande - Los Lobos e Tiguerones". Centinaia di agenti di polizia hanno circondato l'edificio per evitare fughe di massa, riuscendo a riprendere il controllo della situazione dopo cinque ore.



Da tempo in Ecuador la situazione delle carceri è esplosiva. Non è il primo episodio dell'anno tra ammutinamenti e rivolte.



In febbraio almeno 79 prigionieri sono morti in disordini simultanei in quattro carceri dove è reclusa circa il 70% della popolazione carceraria ecuadoriana.

